Пять необычных мест Петербурга

Posted 11 сентября, 12:24
Published 11 сентября, 12:24
Modified 11 сентября, 12:27
Updated 11 сентября, 12:27
В этом шоу-музее находится самый крупный макет России, отражающий повседневность нашей страны в каждом из ее уголков — от Калининграда до Владивостока. Это образы и жанровые сценки, которые связаны с жителями, проживающими в разных регионах. Экспозиция расположена на площади 800 квадратных метров. Масштаб макета — 1:87. Музей находится в двухэтажном доме 1950-х годов по адресу: Цветочная улица, 16л.
В этом парке, который находится в торговом центре «Питерлэнд» на Приморском проспекте, 72, собраны уникальные экспонаты — живые бабочки со всего мира. Посетители также могут увидеть, как куколка превращается в бабочку. Любую бабочку можно купить. Специалисты музея расскажут, как ухаживать за столь необычным и хрупким питомцем.
Изюминка этого кафе в том, что еда приезжает к столам посетителям в вагончиках миниатюрного поезда. Интерьер помещения выполнен в стиле сказочного кирпичного вокзала. Здесь представлена русская, итальянская и европейская кухня. Отдельное меню предусмотрено и для детей. Ресторан находится на улице Салова, 61.
Еще одно необычное петербургское заведение общепита — «Республика кошек» на улице Якубовича, 10. Здесь можно встретить кошек самых разных пород. С животными можно общаться и фотографировать их. Хвостатого друга можно забрать с собой и домой. Стоит отметить, что это самое крупное в Европе котокафе.
На заводе, расположенном на проспекте Обуховской Обороны, 151, проводят экскурсии на производство фарфоровых изделий. Здесь выпускают высокохудожественные изделия, которые заслуженно можно назвать настоящими произведениями искусства. На предприятии также работает выставка, где представлены разные образцы фарфора.
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