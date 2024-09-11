Пять необычных мест Петербурга

В этом парке, который находится в торговом центре «Питерлэнд» на Приморском проспекте, 72, собраны уникальные экспонаты — живые бабочки со всего мира. Посетители также могут увидеть, как куколка превращается в бабочку. Любую бабочку можно купить. Специалисты музея расскажут, как ухаживать за столь необычным и хрупким питомцем.