Как отучить собаку тянуть поводок на прогулке — эти способы точно сработают!

Завершать тренировку нужно после того, как собака продемонстрировала успех. В этом случае пес решит, что обучение заканчивается по той причине, что он послушный. Питомец это запомнит и в следующий раз тоже будет стараться сделать все правильно с первого раза, только бы тренировка поскорее завершилась.