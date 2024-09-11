Как отучить собаку тянуть поводок на прогулке — эти способы точно сработают!

Posted 11 сентября, 11:30
Published 11 сентября, 11:30
Modified 11 сентября, 11:31
Updated 11 сентября, 11:31
В первую очередь стоит настроиться на то, что заниматься с собакой придется регулярно — ежедневно и определенное количество времени, например по полчаса. Если придерживаться этой схемы, то свою собаку на улице вы не узнаете уже через пару недель.
Начинать каждое занятие рекомендуется с легкой активности — пес должен побегать, поиграть, сбросить накопившуюся энергию. Чем сильнее питомец устанет, тем лучше будет вести себя в процессе обучения.
Владимир Уражевский, президент Союза кинологических организаций России, советует приобрести для тренировок обычный поводок длиной пять или три метра.
«Поводок, если он смотан в рулетку, натянут все время, питомец достаточно быстро привыкает к такому натяжению. В результате он может никогда не научиться ходить рядом с хозяином», — объясняет эксперт.
Эффективный способ научить собаку ходить рядом — подать ей пример. Как только пес начнет тянуть поводок, нужно остановиться и подождать, когда он сам подойдет. Так собака начнет понимать, что от нее нужно. Кроме того, подойти ее заставит и ощущение дискомфорта от сдавливающего шею ошейника.
Если пес делает успехи, его нужно хвалить. А вот если идти рядом у собаки не получается, ругать ни в коем случае нельзя, отмечает Владимир Уражевский.
«В этом случае у собаки появится желание подальше отойти от хозяина, а у тренировок совсем другая цель», — подчеркивает эксперт.
Завершать тренировку нужно после того, как собака продемонстрировала успех. В этом случае пес решит, что обучение заканчивается по той причине, что он послушный. Питомец это запомнит и в следующий раз тоже будет стараться сделать все правильно с первого раза, только бы тренировка поскорее завершилась.
Как быть, если пес проявляет упрямство и отказывается идти за хозяином, который тянет за поводок? В этом случае поводок можно отпустить и отойти, продолжив идти дальше. В подавляющем большинстве случаев собаки идут за своими хозяевами.
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