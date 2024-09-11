Прививка от гриппа: развенчиваем мифы

Posted 11 сентября, 09:53
Published 11 сентября, 09:53
Modified 11 сентября, 09:55
Updated 11 сентября, 09:55
Ниже мы приведем 5 наиболее распространенных заблуждений по поводу сезонной вакцинации от гриппа и расскажем, почему не стоит идти на поводу необоснованных опасений.
Дело в том, что вакцина, как правило, содержит неактивный вирус или только его частички, которые не способны кого-либо заразить. Да, человек после прививки действительно может заболеть, но не всегда, а только при несоблюдении определенных условий.
Например, нельзя делать прививку в нездоровом состоянии, когда пациент уже инфицирован или простужен. Но у вирусных заболеваний есть инкубационный период, и заразившийся может сам не знать, что он, по сути, уже болен. Итог: человек где-то заражается или переохлаждается — приходит в таком виде на прививку — спустя день-два после нее заболевает и считает, что именно вакцинация стала причиной его болезни.
В некоторых случаях заболевание действительно может быть спровоцировано вакцинной, но только если эта вакцина содержит живой и ослабленный возбудитель. Да и в этом случае заболевают не все поголовно, а только люди со слабым иммунитетом. Однако таким пациентам живую вакцину колоть противопоказано, и врач, который назначает прививку, должен это учитывать.
Во всем мире работает свыше сотни национальных центров гриппа — например, в России эта миссия возложена на Национальный центр по гриппу при НИИ гриппа. Специалисты таких центров изучают вирус и передают результаты своих наблюдений в ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения), где на основе анализа полученной информации формируются рекомендации по составу новых препаратов для профилактики гриппа, которые отличаются от прошлогодних вакцин.
Кроме того, чем больше людей вакцинировано, тем меньше шансов у эпидемии разгуляться. Как рассказал kp.ru педиатр, инфекционист, руководитель одного из столичных медцентров Евгений Тимаков, вакцинированные люди и сами меньше заражаются гриппом, и, соответственно, меньше заражают других.
«Вакцинация от гриппа — это не просто вопрос того, заболеешь ли ты гриппом в этом сезоне или нет. Соль в другом. Когда прививками охвачено более 70 процентов населения, то суммарная эффективность от вакцинации возрастает», — подчеркнул эксперт.
Но проблема в том, что эффективность данных препаратов остается под вопросом, поскольку на этот счет не имеется достаточной доказательной базы. Тогда как своевременная вакцинация позволяет снизить риск заражения гриппом в сезон его обострения как минимум вдвое.
Если же рассматривать как осложнение легкое покраснение и незначительную боль в месте укола, а также возможное небольшое повышение температуры и слабость, то эти симптомы, как правило, сами проходят в течение пары дней и не требуют лечения.
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