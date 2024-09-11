Прививка от гриппа: развенчиваем мифы

Например, нельзя делать прививку в нездоровом состоянии, когда пациент уже инфицирован или простужен. Но у вирусных заболеваний есть инкубационный период, и заразившийся может сам не знать, что он, по сути, уже болен. Итог: человек где-то заражается или переохлаждается — приходит в таком виде на прививку — спустя день-два после нее заболевает и считает, что именно вакцинация стала причиной его болезни.