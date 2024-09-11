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Posted 11 сентября, 09:53

Published 11 сентября, 09:53

Modified 11 сентября, 09:55

Updated 11 сентября, 09:55

Прививка от гриппа: развенчиваем мифы

Прививка от гриппа: развенчиваем мифы

11 сентября 2024, 09:53
Фото: 1MI
Прививка от гриппа: развенчиваем мифы
Наступила осень, а значит — пришло время ставить ежегодные прививки от гриппа. Однако далеко не все люди готовы подставлять плечо под укол: кто-то не верит в эффективность вакцинации, кто-то считает, что лучше «естественно переболеть», а кто-то опасается заболеть гриппом именно после прививки.

Ниже мы приведем 5 наиболее распространенных заблуждений по поводу сезонной вакцинации от гриппа и расскажем, почему не стоит идти на поводу необоснованных опасений.

Прививка провоцирует заболевание

  • «Мне сделали прививку от гриппа, а через 2 дня я заболел» — знакомое утверждение? Некоторые люди считают, что прививка провоцирует болезнь, и человек, даже если был совершенно здоров перед вакцинацией, обязательно после нее сляжет с высокой температурой. Однако это не так.

Дело в том, что вакцина, как правило, содержит неактивный вирус или только его частички, которые не способны кого-либо заразить. Да, человек после прививки действительно может заболеть, но не всегда, а только при несоблюдении определенных условий.

Например, нельзя делать прививку в нездоровом состоянии, когда пациент уже инфицирован или простужен. Но у вирусных заболеваний есть инкубационный период, и заразившийся может сам не знать, что он, по сути, уже болен. Итог: человек где-то заражается или переохлаждается — приходит в таком виде на прививку — спустя день-два после нее заболевает и считает, что именно вакцинация стала причиной его болезни.

В некоторых случаях заболевание действительно может быть спровоцировано вакцинной, но только если эта вакцина содержит живой и ослабленный возбудитель. Да и в этом случае заболевают не все поголовно, а только люди со слабым иммунитетом. Однако таким пациентам живую вакцину колоть противопоказано, и врач, который назначает прививку, должен это учитывать.

Миф 1 — Прививка провоцирует заболеваниеМиф 1 — Прививка провоцирует заболевание
Миф 1 — Прививка провоцирует заболевание. Фото: 1MI

Вакцинация бесполезна, так как не защищает от новых вирусов

  • «Вирусы каждый год мутируют, и какой смысл делать прошлогоднюю вакцину, если она уже не защитит от нового подвида возбудителя?» — это еще один распространенный довод антипрививочников. Однако и здесь они ошибаются, поскольку люди уже научились бороться с ежегодными мутациями вирусов гриппа.

Во всем мире работает свыше сотни национальных центров гриппа — например, в России эта миссия возложена на Национальный центр по гриппу при НИИ гриппа. Специалисты таких центров изучают вирус и передают результаты своих наблюдений в ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения), где на основе анализа полученной информации формируются рекомендации по составу новых препаратов для профилактики гриппа, которые отличаются от прошлогодних вакцин.

Кроме того, чем больше людей вакцинировано, тем меньше шансов у эпидемии разгуляться. Как рассказал kp.ru педиатр, инфекционист, руководитель одного из столичных медцентров Евгений Тимаков, вакцинированные люди и сами меньше заражаются гриппом, и, соответственно, меньше заражают других.

«Вакцинация от гриппа — это не просто вопрос того, заболеешь ли ты гриппом в этом сезоне или нет. Соль в другом. Когда прививками охвачено более 70 процентов населения, то суммарная эффективность от вакцинации возрастает», — подчеркнул эксперт.
Миф 2 — Вакцинация бесполезна, так как не защищает от новых вирусовМиф 2 — Вакцинация бесполезна, так как не защищает от новых вирусов
Миф 2 — Вакцинация бесполезна, так как не защищает от новых вирусов. Фото: 1MI

Зачем прививаться, если можно воспользоваться профилактическими таблетками и мазями

  • «Зачем мне прививка, если есть оксолиновая мазь, иммуномодуляторы и противовирусные препараты, которые можно свободно купить в любой аптеке?» — так рассуждают люди, считающие, что таблетки безопаснее уколов.

Но проблема в том, что эффективность данных препаратов остается под вопросом, поскольку на этот счет не имеется достаточной доказательной базы. Тогда как своевременная вакцинация позволяет снизить риск заражения гриппом в сезон его обострения как минимум вдвое.

Миф 3 — Зачем прививаться, если можно воспользоваться профилактическими таблетками и мазямиМиф 3 — Зачем прививаться, если можно воспользоваться профилактическими таблетками и мазями
Миф 3 — Зачем прививаться, если можно воспользоваться профилактическими таблетками и мазями. Фото: 1MI

Вакцинация вредна для иммунной системы и снижает сопротивляемость организма

  • «Прививка от гриппа бьет по иммунитету и снижает сопротивляемость организма к другим инфекционным заболеваниям» — это не так, поскольку вакцина, напротив, заставляет иммунитет лучше работать и более эффективно защищать нас от самых разных патогенных микроорганизмов. Можно сказать, тренирует его.
Миф 4 — Вакцинация вредна для иммунной системы и снижает сопротивляемость организмаМиф 4 — Вакцинация вредна для иммунной системы и снижает сопротивляемость организма
Миф 4 — Вакцинация вредна для иммунной системы и снижает сопротивляемость организма. Фото: 1MI

Прививка способна вызвать серьезные осложнения

  • «Прививка от гриппа может стать причиной тяжелых осложнений» — и этого не стоит опасаться. Дело в том, что вакцинация от гриппа проводится уже десятки лет, и ее отточили буквально до совершенства, проверив со всех сторон на все возможные последствия. Так что антигриппозная вакцина по праву считается одной из наиболее безопасных для человека.

Если же рассматривать как осложнение легкое покраснение и незначительную боль в месте укола, а также возможное небольшое повышение температуры и слабость, то эти симптомы, как правило, сами проходят в течение пары дней и не требуют лечения.

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#Ольга Питиримова#Грипп#Здоровье#Лечение#Прививки#Все материалы авторов
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