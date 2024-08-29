Помогите, паническая атака: как отличить ее от приступа тревожности и что необходимо предпринять как можно скорее

Как правило, тревожное состояние бывает связано с чем-либо, что мы считаем угрозой или условием для развития стресса. В то же время паническая атака — это далеко не всегда следствие стресса, поскольку подобные состояния нередко и вовсе возникают буквально из ниоткуда.