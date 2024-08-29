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Posted 29 августа, 08:55

Published 29 августа, 08:55

Modified 10 сентября, 05:54

Updated 10 сентября, 05:54

Паническая атака или приступ тревожности: как отличить одно от другого

Помогите, паническая атака: как отличить ее от приступа тревожности и что необходимо предпринять как можно скорее

29 августа 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney
Паническая атака или приступ тревожности: как отличить одно от другого
Как понять, что происходит — приступ тревожности или паническая атака? Давайте разберемся, чем отличается одно состояние от другого и по каким симптомам их можно определить.

Приступ тревожности и паническая атака: симптомы

От приступов тревоги и паники ощущения могут быть одинаковыми, оба состояния имеют общие признаки физического, эмоционального типа. Более того, оба состояния можно испытывать и одновременно. Тревога в какой-то момент может перейти в паническую атаку, равно как и наоборот.

Как правило, тревожное состояние бывает связано с чем-либо, что мы считаем угрозой или условием для развития стресса. В то же время паническая атака — это далеко не всегда следствие стресса, поскольку подобные состояния нередко и вовсе возникают буквально из ниоткуда.

Тревога в какой-то момент может перейти в паническую атаку, равно как и наоборотТревога в какой-то момент может перейти в паническую атаку, равно как и наоборот
Тревога в какой-то момент может перейти в паническую атаку, равно как и наоборот. Фото: Изображение Midjourney

Тревога может иметь разную интенсивность — она бывает сильной, умеренной и легкой. Так, беспокойство может начать проявляться где-то глубоко, в период, когда ничто не предвещает неприятностей и не доставляет стресса. А вот паническая атака в подавляющем большинстве случаев имеет серьезные симптомы — настолько, что они способны нарушить привычный ритм жизни.

Паника и ее приступы вызывают ощущение страха беспокойства, и они связаны с риском повторения той или иной ситуации. Это может закрепить определенные особенности поведения. К примеру, многие люди избегают метро и другого общественного транспорта, переживая, что именно там их вновь накроет паническая атака.

Тревога может иметь разную интенсивность — она бывает сильной, умеренной и легкойТревога может иметь разную интенсивность — она бывает сильной, умеренной и легкой
Тревога может иметь разную интенсивность — она бывает сильной, умеренной и легкой. Фото: Изображение Midjourney

Причины

Внезапные панические атаки, как правило, не имеют очевидных причин внешнего характера. А вот тревога и панические атаки, которые были ожидаемы, могут быть обусловлены следующими факторами:

  • много стресса на работе;
  • нахождение за рулем автомобиля;
  • взаимодействие с людьми.

Среди причин — различные фобии, а также травматичные воспоминания о переживаниях из прошлого. Выделяют также и медицинские причины, среди которых — наличие определенных хронических заболеваний. Панические атаки часто провоцирует прием ряда лекарственных средств, синдром абстиненции при отказе от курения, алкоголя.

Среди причин — различные фобии, а также травматичные воспоминания о переживаниях из прошлогоСреди причин — различные фобии, а также травматичные воспоминания о переживаниях из прошлого
Среди причин — различные фобии, а также травматичные воспоминания о переживаниях из прошлого. Фото: Изображение Midjourney

Диагностика

Приступы тревоги невозможно диагностировать на медицинском уровне. Однако на этапе обследования врачи могут установить симптомы состояния, наличие тревожных расстройств, расстройств панического типа и панические атаки.

На этапе беседы врач выясняет, с какими симптомами приходится сталкиваться пациенту, в ряде случаев проводит специальные тесты — с целью исключения причин, связанных со здоровьем, например с заболеваниями щитовидной железы, сердца.

Чтобы поставить точный диагноз, пациенту могут быть назначены анализы крови, тестирование, ЭКГ, другие процедуры.

Так что для эффективной борьбы и с тревогой, и с паническими атаками следует обращаться к специалистам. Врачи знают, как купировать такие состояния, в том числе посредством приема лекарственных препаратов.

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