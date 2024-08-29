Помогите, паническая атака: как отличить ее от приступа тревожности и что необходимо предпринять как можно скорее

Posted 29 августа, 08:55
Published 29 августа, 08:55
Modified 10 сентября, 05:54
Updated 10 сентября, 05:54
От приступов тревоги и паники ощущения могут быть одинаковыми, оба состояния имеют общие признаки физического, эмоционального типа. Более того, оба состояния можно испытывать и одновременно. Тревога в какой-то момент может перейти в паническую атаку, равно как и наоборот.
Как правило, тревожное состояние бывает связано с чем-либо, что мы считаем угрозой или условием для развития стресса. В то же время паническая атака — это далеко не всегда следствие стресса, поскольку подобные состояния нередко и вовсе возникают буквально из ниоткуда.
Тревога может иметь разную интенсивность — она бывает сильной, умеренной и легкой. Так, беспокойство может начать проявляться где-то глубоко, в период, когда ничто не предвещает неприятностей и не доставляет стресса. А вот паническая атака в подавляющем большинстве случаев имеет серьезные симптомы — настолько, что они способны нарушить привычный ритм жизни.
Паника и ее приступы вызывают ощущение страха беспокойства, и они связаны с риском повторения той или иной ситуации. Это может закрепить определенные особенности поведения. К примеру, многие люди избегают метро и другого общественного транспорта, переживая, что именно там их вновь накроет паническая атака.
Внезапные панические атаки, как правило, не имеют очевидных причин внешнего характера. А вот тревога и панические атаки, которые были ожидаемы, могут быть обусловлены следующими факторами:
Среди причин — различные фобии, а также травматичные воспоминания о переживаниях из прошлого. Выделяют также и медицинские причины, среди которых — наличие определенных хронических заболеваний. Панические атаки часто провоцирует прием ряда лекарственных средств, синдром абстиненции при отказе от курения, алкоголя.
Приступы тревоги невозможно диагностировать на медицинском уровне. Однако на этапе обследования врачи могут установить симптомы состояния, наличие тревожных расстройств, расстройств панического типа и панические атаки.
На этапе беседы врач выясняет, с какими симптомами приходится сталкиваться пациенту, в ряде случаев проводит специальные тесты — с целью исключения причин, связанных со здоровьем, например с заболеваниями щитовидной железы, сердца.
Чтобы поставить точный диагноз, пациенту могут быть назначены анализы крови, тестирование, ЭКГ, другие процедуры.
Так что для эффективной борьбы и с тревогой, и с паническими атаками следует обращаться к специалистам. Врачи знают, как купировать такие состояния, в том числе посредством приема лекарственных препаратов.
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