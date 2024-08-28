Как определить микроинсульт у человека: первые признаки, лечение, последствия

Posted 28 августа, 17:06
Published 28 августа, 17:06
Modified 10 сентября, 06:22
Updated 10 сентября, 06:22
И инсульт, и микроинсульт входят в общую группу острых нарушений мозгового кровообращения. Причины и механизмы развития этих заболеваний практически одинаковы: патология сосудов головного мозга (закупорка, спазм, разрыв) и образование вследствие этого необратимых изменений в мозговых структурах, вплоть до некроза.
Приставка «микро» в данном случае означает, что последствия кризисного состояния для больного не столь существенны, как при инсульте. При микроинсульте чаще всего поражению подвергаются мелкие сосуды и небольшие участки головного мозга. Симптомы, как правило, проходят самостоятельно, через сутки (при инсульте длятся дольше). Таким образом, нарушение кровообращения является преходящим, то есть восстанавливаемым. Поэтому патология называется «преходящее нарушение мозгового кровообращения» (ПНМК).
Если говорить о конкретном медицинском диагнозе, то такого, как микроинсульт, в Международной классификации болезней не существует. Данное название прижилось, так сказать, в качестве народной версии. В обиходе можно встретить также определения «малый инсульт», «тихий инсульт».
«Понятия „микроинсульт“ в неврологической терминологии не существует. Обычно под данным термином люди подразумевают или транзиторную ишемическую атаку (ТИА), или перенесенный инсульт с минимальной неврологической симптоматикой — лакунарный инсульт», — разъясняет главный внештатный специалист невролог Минздрава России Николай Шамалов.
Также эксперт подчеркнул, что, несмотря на отсутствие или небольшую выраженность нарушений функций нервной системы, микроинсульты требуют своевременного лечения.
«Эти состояния несут крайне высокий риск сердечно-сосудистых осложнений в будущем, в том числе развития повторного инсульта с инвалидизирующей симптоматикой. Поэтому пациент, перенесший одно из этих состояний, точно так же нуждается в динамическом наблюдении врача, постановке на диспансерный учет в поликлинике и постоянном приеме назначенной врачом терапии», — отметил невролог Шамалов.
Сегодня население активно информируют о первых симптомах инсульта, которые важно вовремя распознать, чтобы не потерять драгоценное время для обращения за медицинской помощью.
В поликлиниках и других лечебных учреждениях можно встретить плакаты с соответствующей инфографикой, наглядно демонстрирующей первые признаки инсульта:
«Признаками недуга считаются внезапное возникновение слабости мышц лица или конечностей, особенно на одной половине тела, нарушение чувствительности также на одной половине, затруднение произношения или понимания речи. В тяжелых случаях бывает потеря сознания», — говорит Николай Шамалов.
Признаки микроинсульта схожи с перечисленными выше. Но вследствие того, что эпизод транзиторной ишемической атаки происходит очень быстро, симптомы могут быть не столь четко выражены. В любом случае стоит обратить внимание на следующие симптомы:
Поскольку симптомы микроинсульта проходят самостоятельно в течение короткого времени, то многие пациенты вообще не понимают, что пережили это состояние, списывая все на недомогание вследствие повышенного давления, переутомление, стресс и даже магнитные бури. И в этом состоит коварство микроинсульта — человек не замечает серьезных звоночков со стороны нервной системы и не обращается к врачу своевременно.
«Безболезненность симптомов приводит к тому, что человек решает отлежаться дома, пойти к врачу позже. То есть, к сожалению, большинство людей затягивают с обращением, так как, во-первых, не знают симптомов инсульта, а во-вторых, просто потому, что нет острого, яркого сигнала в виде боли, как это бывает при какой-то другой болезни», — говорит профессор Шамалов.
Специалист также отметил, что переносимость микроинсультов значительно легче, но это не отменяет факта серьезности заболевания.
«Атака ТИА, или микроинсульт, как его называют в народе, — это не тревожный звоночек, это хороший, мощный звонок», — поясняет он.
Случаев, когда больные переносили микроинсульт на ногах, в практике врачей-неврологов предостаточно. Можно ли больному самостоятельно понять, был ли у него малый инсульт? Специалисты отмечают, что пациенты, хорошо знакомые с симптоматикой этого явления, могут догадаться о том, что перенесли именно ТИА.
Обычно в таких случаях на фоне сильной головной боли, тошноты проявляются такие характерные признаки инсульта, как кратковременное онемение конечностей, пальцев на ногах и руках, нарушение координации, трудности с произношением привычных слов, проблемы со зрением. Однако точный факт пережитого микроинсульта определит только специалист после результатов магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Главным фактором риска наступления инсульта или микроинсульта является любая патология сосудов — наличие тромбов, атеросклеротических бляшек, повреждений. К такому состоянию, как известно, приводит неправильный образ жизни: курение и чрезмерное потребление алкоголя, стрессы, недостаточный сон, чрезмерные физические нагрузки, неправильное питание, а именно употребление жирной пищи, повышающей в крови холестерин, что является предвестником атеросклероза.
Также к повреждениям сосудов могут привести такие заболевания, как гипертония, сахарный диабет, дислипидемия (повышение содержания холестерина в крови), атеросклероз, повреждения и заболевания сердечно-сосудистой системы, тромбоз.
Также специалисты отмечают, что женщины склонны к инсультам, в том числе и малым, больше мужчин. Прежде всего это объясняется некоторыми особенностями женской физиологии и работы их сердечно-сосудистой системы. К тому же женщины чаще подвержены колебаниям гормонального фона.
Потенциальные риски повышают беременность, прием оральных контрацептивов.
«Оценить риск можно, пройдя обычную диспансеризацию. Она включает осмотр пациента терапевтом, кардиологом, неврологом и другими специалистами на предмет выявления факторов риска развития инсульта», — призывает Николай Шамалов.
Различают два вида инсульта — ишемический и геморрагический. Первый развивается вследствие нарушения нормального мозгового кровоснабжения из-за тромба, а второй — из-за разрыва артерии и кровоизлияния. И в том и в другом случае поражается мозговая ткань, которая страдает от кислородного голодания (гипоксии) и нехватки питания, что приводит к неврологическим аномалиям.
Микроинсульты тоже принято делить на ишемический и геморрагический виды. Но поскольку речь идет все-таки о транзиторной ишемической атаке, чаще всего встречается именно первая разновидность. К случаям геморрагического микроинсульта можно отнести кровоизлияние из мелких церебральных сосудов, когда отсутствуют характерные для геморрагического инсульта тяжелые последствия.
При первых симптомах микроинсульта у человека следует срочно вызвать бригаду скорой помощи. Пока специалисты находятся в пути, важно оказать больному первую доврачебную помощь.
Исследования показали, что даже в случае полного восстановления после микроинсульта у пациентов наблюдается нарушение определенных нейронных процессов. Вследствие этого они становятся более подвержены таким состояниям, как астения, депрессия, тревожность, раздражительность, бессонница и пр.
По статистике, у 10% людей, которые перенесли малый инсульт, со временем развивается инфаркт миокарда. 30% больных инсульт настигает спустя 5 лет после криза. Поэтому так важно вести профилактическую работу в отношении заболевания.
Пожилые пациенты на фоне проблем с сердечно-сосудистой системой сталкиваются с такими осложнениями, как глубокая депрессия, ухудшение интеллектуальных способностей, систематические головные боли.
Чтобы не допустить подобного развития событий, пациенту необходим не только курс медикаментозной терапии, но и этап реабилитации. В ходе восстановления пациенты занимаются лечебной физкультурой, посещают физиопроцедуры, бассейн, массажный кабинет. Также они придерживаются определенной диеты, исключающей калорийные блюда. Все это помогает сердечно-сосудистой системе быстрее восстановиться.
Ну и, конечно, следует максимум времени уделить профилактике заболевания: осуществлять контроль за артериальным давлением, всегда держать при себе гипотензивные препараты, пересмотреть рацион, отказавшись от продуктов, повышающих холестерин, избавившись от вредных привычек в пользу хороших — частых прогулок на свежем воздухе, регулярной оздоровительной гимнастики.
«Чтобы снизить риск возникновения инсульта, важно внимательно относиться к своему здоровью, вести активный образ жизни, отказаться от курения и употребления алкоголя, не пренебрегать профилактическими осмотрами и диспансеризацией, которые позволяют на ранних этапах установить факторы риска развития инсульта и предотвратить их», — предостерегает невролог Николай Шамалов.
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