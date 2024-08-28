Как определить микроинсульт у человека: первые признаки, лечение, последствия

Что такое микроинсульт и чем он отличается от инсульта

Как понять, что у человека микроинсульт

В чем коварство микроинсульта?

Как понять, перенес ли ты микроинсульт на ногах

Какие факторы риска при микроинсульте и кто подвержен ему прежде всего

Каким бывает микроинсульт: виды и степени тяжести болезни

Первая помощь при микроинсульте

Каковы последствия микроинсульта для здоровья

Как восстановиться после микроинсульта и в каких случаях нужна реабилитация