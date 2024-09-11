Потерявшей жилье из-за мошенников Долиной подарили здание в центре Москвы

«Комсомольская правда» связалась с Юрием Растегиным. Собеседник издания отрицает слухи о романе с Долиной. Он подтвердил, что последний раз виделся с певицей на «Новой волне». Предприниматель заявляет, что их общение основано на доверии и уважении. Также он подчеркивает, что на публике появляется исключительно с супругой и не понимает, кто распускает слухи о его любовной связи с Ларисой Александровной. При этом Растегин не стал отрицать, что действительно подарил Долиной именной джазовый клуб, который располагается поблизости от Театра Российской армии. Пока заведение только готовится к открытию, которое пришлось отложить из-за произошедших со звездой финансовых неприятностей.