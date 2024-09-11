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Posted 11 сентября, 15:50

Published 11 сентября, 15:50

Modified 11 сентября, 15:56

Updated 11 сентября, 15:56

Потерявшей жилье из-за мошенников Долиной подарили здание в центре Москвы

Потерявшей жилье из-за мошенников Долиной подарили здание в центре Москвы

11 сентября 2024, 15:50
Фото: Алексей Майшев. РИА Новости
Буквально недавно в жизни Ларисы Долиной случилась крупная неудача — из-за преступной схемы украинских мошенников певица продала апартаменты в центре столицы площадью 236 кв. метров, а вырученные за продажу деньги отдала скрывшемуся в неизвестном направлении курьеру.

Теперь звезда вынуждена судиться с новыми жильцами собственной квартиры, которую они приобрели в результате фиктивной сделки.

Как сообщает www.kp.ru, позже народная артистка РФ попросила взять ее под госзащиту и аннулировать сделку о продаже. В суд на певицу подала и новая владелица жилья, которая намеревается выписать из квартиры Долину и членов ее семьи.

Однако даже в ситуации такого затяжного стресса 69-летняя звезда может похвастаться цветущим внешним видом и стройностью. Некоторые поклонники считают, что певица преобразилась из-за внимания поклонника — 61-летнего предпринимателя и мецената Юрия Растегина. По слухам, он подарил знаменитости здание в центре Москвы, чтобы Долина открыла там собственный джазовый клуб. Клуб готовится к открытию на протяжении двух последних лет, и все это время муссируются слухи о любовных отношениях Долиной и Растегина, которые сама звезда напрямую не подтверждает.

«Комсомольская правда» связалась с Юрием Растегиным. Собеседник издания отрицает слухи о романе с Долиной. Он подтвердил, что последний раз виделся с певицей на «Новой волне». Предприниматель заявляет, что их общение основано на доверии и уважении. Также он подчеркивает, что на публике появляется исключительно с супругой и не понимает, кто распускает слухи о его любовной связи с Ларисой Александровной. При этом Растегин не стал отрицать, что действительно подарил Долиной именной джазовый клуб, который располагается поблизости от Театра Российской армии. Пока заведение только готовится к открытию, которое пришлось отложить из-за произошедших со звездой финансовых неприятностей.

Примечательно, что сейчас заработки Долиной не упали, а, наоборот, продолжают расти. Согласно сведениям с сайта госзакупок, в начале 2024 года гонорар певицы за концерт составлял чуть больше миллиона рублей. А после истории с потерей квартиры выступления знаменитости оцениваются уже в 2 млн 824 тысячи рублей. Причем на корпоративах Долина может выступать и за сумму в два раза больше.

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#Марина Никишина#Общество#Знаменитости
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