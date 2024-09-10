Брэд Питт ходит на стильные свидания с Инес де Рамон

Прошлое свидание знаменитого актера с возлюбленной попало в объективы папарацци 8 сентября. Питт был в белой рубашке на пуговицах и жаккардовых брюках из шерсти с клетчатым принтом. Он дополнил образ солнцезащитными очками-авиаторами и ожерельем с бриллиантовой подвеской в ​​виде буквы I. Де Рамон выбрала черный укороченный жилет с глубоким декольте, черные брюки, ботинки и белую сумочку. Этот наряд подчеркнул её подтянутую фигуру с тонкой талией.