Брэд Питт ходит на стильные свидания с Инес де Рамон

Posted 10 сентября, 20:02
Published 10 сентября, 20:02
Modified 10 сентября, 20:06
Updated 10 сентября, 20:06
Так, на вчерашней прогулке 60-летний Питт был одет в яркую желтую куртку поверх белой рубашки, такие же брюки-клеш, белые туфли и солнцезащитные очки в золотой оправе. Его 31-летняя подруга выбрала для свидания шикарный бледно-оранжевый свитер, заправленный в юбку. Она дополнила образ остроносыми туфлями на каблуках и маленькой белой сумочкой, пишет PEOPLE.
Прошлое свидание знаменитого актера с возлюбленной попало в объективы папарацци 8 сентября. Питт был в белой рубашке на пуговицах и жаккардовых брюках из шерсти с клетчатым принтом. Он дополнил образ солнцезащитными очками-авиаторами и ожерельем с бриллиантовой подвеской в виде буквы I. Де Рамон выбрала черный укороченный жилет с глубоким декольте, черные брюки, ботинки и белую сумочку. Этот наряд подчеркнул её подтянутую фигуру с тонкой талией.
Во время премьеры фильма «Волки» в рамках Венецианского кинофестиваля Питт надел черный фирменный костюм состоящий из двубортного смокинга, расклешенных брюк, сетчатой майки и ботинок с квадратным носком.
Его спутница, которая является дизайнером ювелирных изделий, выглядела очень изящно в миди-платье на одно плечо.
Пара, которая встречается с конца 2022 года, также обедала с Джорджем Клуни и Амаль Клуни во время их пребывания в Венеции.
В ноябре прошлого года источник сообщил изданию PEOPLE, что у пары «все хорошо». В феврале этого года стало известно, что пара перевела свои отношения на новый уровень: влюбленные начали жить вместе.
«Она счастливее, чем когда-либо», — рассказал инсайдер о де Рамон вскоре после её переезда к Питту.
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