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Posted 10 сентября, 20:02

Published 10 сентября, 20:02

Modified 10 сентября, 20:06

Updated 10 сентября, 20:06

Брэд Питт, Инес де Рамон

Брэд Питт ходит на стильные свидания с Инес де Рамон

10 сентября 2024, 20:02
Фото: Marc Piasecki/Image Press. WireImage/Shutterstock
Брэд Питт, Инес де Рамон

Бред Питт со своей возлюбленной Инес де Рамон держатся за руки на свиданиях

Похоже, голливудскому актеру Брэду Питту и его возлюбленной Инес де Рамон нравится появляться на публике в ярких образах. Пара, которую в начале сентября приветствовали на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, после этого несколько раз попала в объективы камер в Нью-Йорке.

Так, на вчерашней прогулке 60-летний Питт был одет в яркую желтую куртку поверх белой рубашки, такие же брюки-клеш, белые туфли и солнцезащитные очки в золотой оправе. Его 31-летняя подруга выбрала для свидания шикарный бледно-оранжевый свитер, заправленный в юбку. Она дополнила образ остроносыми туфлями на каблуках и маленькой белой сумочкой, пишет PEOPLE.

Инес де Рамос и Брэд Питт 9 сентября 2024 года в Нью-ЙоркеИнес де Рамос и Брэд Питт 9 сентября 2024 года в Нью-Йорке
Инес де Рамос и Брэд Питт 9 сентября 2024 года в Нью-Йорке. Фото: METROPOLIS/Bauer-Griffin. GC Images

Прошлое свидание знаменитого актера с возлюбленной попало в объективы папарацци 8 сентября. Питт был в белой рубашке на пуговицах и жаккардовых брюках из шерсти с клетчатым принтом. Он дополнил образ солнцезащитными очками-авиаторами и ожерельем с бриллиантовой подвеской в ​​виде буквы I. Де Рамон выбрала черный укороченный жилет с глубоким декольте, черные брюки, ботинки и белую сумочку. Этот наряд подчеркнул её подтянутую фигуру с тонкой талией.

Инес де Рамос и Брэд Питт 8 сентября 2024 года в Нью-ЙоркеИнес де Рамос и Брэд Питт 8 сентября 2024 года в Нью-Йорке
Инес де Рамос и Брэд Питт 8 сентября 2024 года в Нью-Йорке. Фото: METROPOLIS/Bauer-Griffin. GC Images

Во время премьеры фильма «Волки» в рамках Венецианского кинофестиваля Питт надел черный фирменный костюм состоящий из двубортного смокинга, расклешенных брюк, сетчатой ​​майки и ботинок с квадратным носком.

Его спутница, которая является дизайнером ювелирных изделий, выглядела очень изящно в миди-платье на одно плечо.

Брэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивале 2024 годаБрэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивале 2024 года
Брэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивале 2024 года. Фото: Pascal Le Segretain. Getty

Пара, которая встречается с конца 2022 года, также обедала с Джорджем Клуни и Амаль Клуни во время их пребывания в Венеции.

В ноябре прошлого года источник сообщил изданию PEOPLE, что у пары «все хорошо». В феврале этого года стало известно, что пара перевела свои отношения на новый уровень: влюбленные начали жить вместе.

«Она счастливее, чем когда-либо», — рассказал инсайдер о де Рамон вскоре после её переезда к Питту.

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