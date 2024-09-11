Мел Би рассказала, почему не стала выпрямлять волосы для клипа Spice Girls «Wannabe»

По словам Мелани, тогда она не предполагала, какое влияние клип окажет на её юных соотечественниц со смуглой кожей, — продолжила Браун в посте, который был опубликован в честь Всемирного дня афроамериканцев. «Женщины до сих пор подходят ко мне и говорят, что перестали выпрямлять свои волосы».