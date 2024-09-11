Мел Би рассказала, почему не стала выпрямлять волосы для клипа Spice Girls «Wannabe»

Posted 11 сентября, 14:18
Published 11 сентября, 14:18
Modified 11 сентября, 14:20
Updated 11 сентября, 14:20
«Во время первых видеосъемок для Wannabe стилисты, взглянув на мои волосы, говорили, что их нужно выпрямить», — написала она в подписи под фотографией. «Мои пышные волосы не соответствовали образу поп-звезды. Но я настояла на своем — меня поддерживали мои девочки — и я пела и танцевала, как я, со своими пышными волосами». Об этом пишет PEOPLE.
В клипе 1996 года на эту хитовую песню Мелани Браун, известная в группе как Scary Spice, была одета в укороченную майку цвета лайм и узорчатые брюки, демонстрируя свои фирменные темные вьющиеся волосы.
По словам Мелани, тогда она не предполагала, какое влияние клип окажет на её юных соотечественниц со смуглой кожей, — продолжила Браун в посте, который был опубликован в честь Всемирного дня афроамериканцев. «Женщины до сих пор подходят ко мне и говорят, что перестали выпрямлять свои волосы».
Певица также вспомнила, что в детстве ее дразнили из-за ее волос. Она сказала, что ее «выделяли» за то, что она «не такая, как все».
«Но это были мои волосы, и я не собиралась их менять ни для кого», — сказала она.
Позже Браун размышляла о значении своих вьющихся волос в отношениях с ее дочерьми.
«У меня трое детей с пышными кудрявыми волосами, и все они гордятся своими волосами, своей идентичностью и своей культурой», — сказала она. «Мы — те, кто мы есть, и никто не должен пытаться дискриминировать или менять нас».
В 1999 году у Браун родился первая дочь — Феникс, в 2007 году — вторая, Энджел, а в 2011 году — третья, Мэдисон.
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