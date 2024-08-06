Синди Кроуфорд с детьми и супругом попали в объектив камеры на свадьбе друзей

Кроуфорд и ее дочь недавно побывали в ​​Париже, и два фото с их прогулки особенно понравились подписчикам. На одном из них легендарная модель была одета в темно-синюю майку, заправленную в пару белых брюк с высокой талией и широкими штанинами, которые она сочетала с подходящими белыми кроссовками. Ансамбль дополнила ярко-красная спортивная куртка. Ее дочь выглядела очень стильно в сером мини-платье, удлиненном черном тренче и черных сапогах до колена. Мать и дочь позировали для фото с зонтами — в этот момент шел дождь.