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Posted 6 августа, 12:30

Published 6 августа, 12:30

Modified 10 сентября, 05:07

Updated 10 сентября, 05:07

Синди Кроуфорд с детьми и супругом попали в объектив камеры на свадьбе друзей

6 августа 2024, 12:30
Синди Кроуфорд и ее близкие выбрали стильные наряды для светского мероприятия. Супермодель, ее муж Рэнди Гербер и двое их детей — Кайя и Пресли сфотографировались вместе на свадьбе друзей.

Какие наряды выбрала семья Синди Кроуфорд

Дочь супермодели Кайя, которой сейчас 22 года, была одета в темно-зеленое платье с юбкой с салатовой отделкой и черные босоножки на невысоком каблуке. Синди Кроуфорд выбрала цветочное платье с оборками и пару коричневых босоножек. И мать, и дочь распустили волосы и уложили их в свободные волны.

62-летний супруг Синди — Рэнде — был одет в сланцево-голубой костюм с белой рубашкой на пуговицах, коричневым ремнем и туфлями. Сын Кроуфорд — 25-летний Пресли — выбрал темно-синий костюм с черной рубашкой на пуговицах и пару белых кроссовок. Об этом пишет PEOPLE.

«Вся нарядная, куда-то спешащая», — подписала пост 58-летняя Синди.

Ещё два стильных образа Синди Кроуфорд и её дочери

Кроуфорд и ее дочь недавно побывали в ​​Париже, и два фото с их прогулки особенно понравились подписчикам. На одном из них легендарная модель была одета в темно-синюю майку, заправленную в пару белых брюк с высокой талией и широкими штанинами, которые она сочетала с подходящими белыми кроссовками. Ансамбль дополнила ярко-красная спортивная куртка. Ее дочь выглядела очень стильно в сером мини-платье, удлиненном черном тренче и черных сапогах до колена. Мать и дочь позировали для фото с зонтами — в этот момент шел дождь.

Кроме этого, Синди и Кайя, путешествуя по Парижу, появились на одной из светских церемоний в похожих маленьких черных платьях.

Кроуфорд позировала в платье миди с вырезом-хомутом. Она добавила к образу красный клатч и золотые украшения. Кайя была одета в черное мини с тонкими бретельками и глубоким вырезом. Юная актриса завершила образ бриллиантовым ожерельем с небольшой подвеской, часами и красными босоножками на каблуке-рюмочке.

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