Кейт Бекинсейл продолжает свой тренд на большие банты

Posted 24 июля, 07:23
Published 24 июля, 07:23
Modified 10 сентября, 04:24
Updated 10 сентября, 04:24
Позируя для фотографий на летнем гала-вечере во Франции, Бекинсейл воплотила винтажный гламурный стиль в облегающем черном бархатном платье без бретелек с глубоким структурированным вырезом. Огромные фактурные банты на бедрах из золотистого металла придали образу особый шик, пишет издание PEOPLE.
Волосы Бекинсейл были уложены в высокий хвост в стиле Голливуда 1960-х годов. Она дополнила образ золотыми серьгами-люстрами и браслетом с леопардовым принтом на левом запястье.
Конечно, образ был бы не столь шикарным, если бы не идеальная фигура 50-летней актрисы. Невооруженным глазом видно, что звезда уделяет внимание спорту и правильному питанию. И, конечно, не пропускает визиты к косметологу.
В преддверии звездного мероприятия Бекинсейл ответила критикам, негативно отозвавшимся о ее любви к бантам.
«Пожалуйста, снимите этот нелепый бант», — прокомментировал один из пользователей пост звезды от 17 июня.
Актриса ответила с такой же дерзостью, как и тролль в социальных сетях. «Убери это выражение со своего озлобленного лица. Если ты не можешь, прими соболезнования», — ответила Бекинсейл.
Другой пользователь в разделе комментариев оставил сообщение, в котором сравнил Бекинсейл с «ребенком на конкурсе красоты».
После того, как другой человек прокомментировал: «Я счастливый человек, но я все равно считаю, что головной убор — очень плохой выбор».
Бекинсейл снова не осталась в долгу. «Вы не сможете быть счастливыми, если у вас есть время или желание на самом деле выражать беспокойство по поводу того, что носит или не носит человек, которого вы не знаете», — написала она в ответ.
Совсем недавно звезда фильма «Вспомнить все» поделилась видео, в котором объяснила, что «некоторые, но не все» люди, которые следят за ней в социальных сетях, «расстраиваются» и считают, что она «не делает достаточно вещей, соответствующих ее возрасту».
«Я подумала, что дам им начать неделю с небольшого заряда радости, представив, как я надеваю сетку для волос», — сыронизировала она.
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