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Posted 24 июля, 07:23

Published 24 июля, 07:23

Modified 10 сентября, 04:24

Updated 10 сентября, 04:24

Кейт Бекинсейл продолжает свой тренд на большие банты

24 июля 2024, 07:23
Кейт Бекинсейл выводит свой культовый тренд на банты на новый уровень. 50- летняя актриса в последнее время демонстрирует свою любовь к огромным бантам в социальных сетях. Теперь она возвела свой игривый стиль на новый уровень.

Новый образ Бекинсейл

Позируя для фотографий на летнем гала-вечере во Франции, Бекинсейл воплотила винтажный гламурный стиль в облегающем черном бархатном платье без бретелек с глубоким структурированным вырезом. Огромные фактурные банты на бедрах из золотистого металла придали образу особый шик, пишет издание PEOPLE.

Волосы Бекинсейл были уложены в высокий хвост в стиле Голливуда 1960-х годов. Она дополнила образ золотыми серьгами-люстрами и браслетом с леопардовым принтом на левом запястье.

Конечно, образ был бы не столь шикарным, если бы не идеальная фигура 50-летней актрисы. Невооруженным глазом видно, что звезда уделяет внимание спорту и правильному питанию. И, конечно, не пропускает визиты к косметологу.

Не все считают уместным стиль Бекинсейл

В преддверии звездного мероприятия Бекинсейл ответила критикам, негативно отозвавшимся о ее любви к бантам.

«Пожалуйста, снимите этот нелепый бант», — прокомментировал один из пользователей пост звезды от 17 июня.

Актриса ответила с такой же дерзостью, как и тролль в социальных сетях. «Убери это выражение со своего озлобленного лица. Если ты не можешь, прими соболезнования», — ответила Бекинсейл.

Другой пользователь в разделе комментариев оставил сообщение, в котором сравнил Бекинсейл с «ребенком на конкурсе красоты».

После того, как другой человек прокомментировал: «Я счастливый человек, но я все равно считаю, что головной убор — очень плохой выбор».

Бекинсейл снова не осталась в долгу. «Вы не сможете быть счастливыми, если у вас есть время или желание на самом деле выражать беспокойство по поводу того, что носит или не носит человек, которого вы не знаете», — написала она в ответ.

Совсем недавно звезда фильма «Вспомнить все» поделилась видео, в котором объяснила, что «некоторые, но не все» люди, которые следят за ней в социальных сетях, «расстраиваются» и считают, что она «не делает достаточно вещей, соответствующих ее возрасту».

«Я подумала, что дам им начать неделю с небольшого заряда радости, представив, как я надеваю сетку для волос», — сыронизировала она.

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