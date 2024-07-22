Певица Варвара прокомментировала выступление Ольги Бузовой в откровенном наряде

Posted 22 июля, 19:15
Published 22 июля, 19:15
Modified 10 сентября, 04:19
Updated 10 сентября, 04:19
Как сообщает www.starhit.ru, певица Варвара осведомлена о том, что происходит в отечественном шоу-бизнесе. Сейчас ее внимание привлек скандал, который произошел в День защиты детей на концерте Ольги Бузовой. Появление певицы на сцене в боди и ботфортах уже сравнили с «голой» вечеринкой Ивлеевой, хотя поп-принцесса не вела себя вызывающе.
Варвара подчеркивает, что фигура Ольги позволяет появляться в таких нарядах публично, кроме того, среди ее фанатов много представителей сильного пола. Тем более она уже попросила прощения перед теми, кого она могла оскорбить своим внешним видом.
Действительно, через пару суток после концерта Бузова извинилась в соцсетях, подчеркивая, что не хотела никого обидеть.
Однако ей все равно не удалось купировать общественное недовольство. Депутаты на фоне очередного резонансного случая предложили ввести определенный дресс-код для выступающих на сцене, исключив из него откровенные наряды. Люся Чеботина, комментируя предложение законотворцев, негативно восприняла предложение выступать в закрытых нарядах, напомнив, что певицам на сцене жарко даже в минимуме одежды, а в «броне» полноценно выступать и вовсе будет невозможно.
Певица Варвара также заявила, что речи о длинных халатах и платочках идти не должно, если артист предпочитает другой сценический образ. Она подчеркнула, что это дело индивидуального видения звезды, уважения к аудитории и к себе самому.
Артистка на шоу «Так сказать» отметила, что сейчас уже не планирует выступать в концертных нарядах 20-летней и 30-летней давности, отдавая предпочтение современной моде, уместной и достойной, а не вульгарной. А если другие российские певицы не смогут выбирать комфортную одежду для выступлений, это отразится на их профессионализме и качестве поставленных номеров в худшую сторону.
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