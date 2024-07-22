Певица Варвара прокомментировала выступление Ольги Бузовой в откровенном наряде

Артистка на шоу «Так сказать» отметила, что сейчас уже не планирует выступать в концертных нарядах 20-летней и 30-летней давности, отдавая предпочтение современной моде, уместной и достойной, а не вульгарной. А если другие российские певицы не смогут выбирать комфортную одежду для выступлений, это отразится на их профессионализме и качестве поставленных номеров в худшую сторону.