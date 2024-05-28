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Posted 28 мая, 14:44

Published 28 мая, 14:44

Modified 9 сентября, 23:54

Updated 9 сентября, 23:54

она раскритиковала стиль Меган Маркл

Жена президента Нигерии раскритиковала Меган Маркл за откровенный наряд

28 мая 2024, 14:44
Фото: кадр
она раскритиковала стиль Меган Маркл
Олуреми Тинубу — супруга президента Нигерии — выступила с критикой в отношении супруги британского принца Гарри Меган Маркл. Ей не понравился образ герцогини.

По сообщению lady.mail.ru, первая леди Нигерии выступила с докладом, в котором подвела итоги первого года пребывания своего мужа на посту главы государства. В своем докладе она раскритиковала стиль Меган Маркл, который Олуреми назвала оскорбительным. Также она подчеркнула, что считает интерес знаменитостей к судьбе своей страны временным веянием моды.

#Знаменитости#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Образ
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