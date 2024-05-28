Жена президента Нигерии раскритиковала Меган Маркл за откровенный наряд

По сообщению lady.mail.ru, первая леди Нигерии выступила с докладом, в котором подвела итоги первого года пребывания своего мужа на посту главы государства. В своем докладе она раскритиковала стиль Меган Маркл, который Олуреми назвала оскорбительным. Также она подчеркнула, что считает интерес знаменитостей к судьбе своей страны временным веянием моды.