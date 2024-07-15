Дэниел Крейг рекламирует новую коллекцию Loewe

Posted 15 июля, 18:41
Published 15 июля, 18:41
Modified 10 сентября, 03:56
Updated 10 сентября, 03:56
Как сообщает peopletalk.ru, 56-летний англичанин представил актуальную осенне-зимнюю коллекцию от Loewe. Главным стилистом коллекции выступил Бенжамин Бруно. Съемки проводил Дэвид Симс.
Дэниел Крейг появился на фотоснимках в акцентных брюках, вязаных джемперах, рубашках и кожаных куртках, что выглядит очень непривычным для его образа.
Поклонники были удивлены также и обновленным стилем актера. Ранее он ассоциировался у киноманов со строгой мужской стрижкой, а сейчас ее заменила несколько небрежная укладка на волосах средней длины.
Новую стрижку Дэниела Крейга можно будет увидеть в третьей части франшизы «Достать ножи» Райана Джонсона.
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