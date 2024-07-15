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Posted 15 июля, 18:41

Published 15 июля, 18:41

Modified 10 сентября, 03:56

Updated 10 сентября, 03:56

Дэниел Крейг рекламирует новую коллекцию Loewe

15 июля 2024, 18:41
Дэниел Крейг, получивший огромную популярность благодаря участию во франшизе про агента 007, предстал в новом для себя амплуа в фотосъемке для испанского бренда Loewe.

Как сообщает peopletalk.ru, 56-летний англичанин представил актуальную осенне-зимнюю коллекцию от Loewe. Главным стилистом коллекции выступил Бенжамин Бруно. Съемки проводил Дэвид Симс.

Дэниел Крейг появился на фотоснимках в акцентных брюках, вязаных джемперах, рубашках и кожаных куртках, что выглядит очень непривычным для его образа.

Поклонники были удивлены также и обновленным стилем актера. Ранее он ассоциировался у киноманов со строгой мужской стрижкой, а сейчас ее заменила несколько небрежная укладка на волосах средней длины.

Новую стрижку Дэниела Крейга можно будет увидеть в третьей части франшизы «Достать ножи» Райана Джонсона.

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