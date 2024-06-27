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Posted 27 июня, 16:20

Published 27 июня, 16:20

Modified 10 сентября, 03:10

Updated 10 сентября, 03:10

15-летняя дочь Николь Кидман блеснула нарядом на Неделе моды в Париже

27 июня 2024, 16:20
Пятнадцатилетняя дочь Николь Кидман и Кита Урбана Санди Роуз выглядела потрясающе, когда появилась на показе Balenciaga Haute Couture.

Наряды звездных матери и дочери

Дочь звездной пары продемонстрировала схожесть образа со своей матерью. Девушка была одета в черное бархатное мини-платье с длинными рукавами, пишет thesun.co.uk. Наряд удачно сочетался с черными туфлями, кожаным клатчем и солнцезащитными очками.

Николь Кидман выбрала аналогичный наряд: черное платье, инкрустированное бисером, и солнцезащитные очки.

Николь и ее муж Кит, у которых также есть 13-летняя дочь Фэйт Маргарет, стараются держать своих дочерей подальше от внимания общественности. Они редко делятся их снимками в социальных сетях.

Николь Кидман рассказала, что хотела бы привнести в воспитание дочерей

В 2019 году актриса рассказала о воспитании своих девочек с Китом, признавшись, что хотела бы, чтобы другие женщины делились своими знаниями с ее дочерьми.

Она сказала: «Я работала со многими молодыми женщинами, и, очевидно, сейчас я воспитываю молодых девушек. Если бы кто-то подошел к моим детям и был готов поделиться своими знаниями без какой-либо цели, а просто надеяться, что у них будет прекрасная жизнь, и каким-то образом помочь им, я была бы им очень благодарна как мать».

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#Марина Колодкина#Общество#Знаменитости#Мода#Все материалы авторов
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