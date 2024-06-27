15-летняя дочь Николь Кидман блеснула нарядом на Неделе моды в Париже

Она сказала: «Я работала со многими молодыми женщинами, и, очевидно, сейчас я воспитываю молодых девушек. Если бы кто-то подошел к моим детям и был готов поделиться своими знаниями без какой-либо цели, а просто надеяться, что у них будет прекрасная жизнь, и каким-то образом помочь им, я была бы им очень благодарна как мать».