15-летняя дочь Николь Кидман блеснула нарядом на Неделе моды в Париже

Posted 27 июня, 16:20
Published 27 июня, 16:20
Modified 10 сентября, 03:10
Updated 10 сентября, 03:10
Дочь звездной пары продемонстрировала схожесть образа со своей матерью. Девушка была одета в черное бархатное мини-платье с длинными рукавами, пишет thesun.co.uk. Наряд удачно сочетался с черными туфлями, кожаным клатчем и солнцезащитными очками.
Николь Кидман выбрала аналогичный наряд: черное платье, инкрустированное бисером, и солнцезащитные очки.
Николь и ее муж Кит, у которых также есть 13-летняя дочь Фэйт Маргарет, стараются держать своих дочерей подальше от внимания общественности. Они редко делятся их снимками в социальных сетях.
В 2019 году актриса рассказала о воспитании своих девочек с Китом, признавшись, что хотела бы, чтобы другие женщины делились своими знаниями с ее дочерьми.
Она сказала: «Я работала со многими молодыми женщинами, и, очевидно, сейчас я воспитываю молодых девушек. Если бы кто-то подошел к моим детям и был готов поделиться своими знаниями без какой-либо цели, а просто надеяться, что у них будет прекрасная жизнь, и каким-то образом помочь им, я была бы им очень благодарна как мать».
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