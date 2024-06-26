Юлия Пересильд показала подтянутую фигуру в купальнике на фото с пляжа Турции

39-летняя актриса Юлия Пересильд прилетела в Турцию на отдых. Кадры из путешествия она регулярно выкладывает в своем микроблоге. Фотография в купальнике, где знаменитость предстает с плоским животом и без макияжа, особенно взволновала подписчиков.