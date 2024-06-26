Юлия Пересильд показала подтянутую фигуру в купальнике на фото с пляжа Турции

Posted 26 июня, 17:56
Published 26 июня, 17:56
Modified 10 сентября, 03:05
Updated 10 сентября, 03:05
Как сообщает peopletalk.ru, Юлия выложила фотографию в розовом раздельном купальнике на фоне великолепных морских видов. Фанаты артистки особо оценили ее плоский живот и натуральную красоту. Прическа как будто после купания и солнцезащитные очки в белой оправе завершили образ звезды фильма «Вызов».
Пересильд также рассказала, почему решила отправиться в отпуск именно сейчас. Она пожаловалась на накопившуюся усталость и желание «дотянуть» до курорта в условиях серьезного выгорания от работы.
Скоро отпуск Юлии и ее семьи закончится, однако звезда уже отметила, что отдых пошел ей на пользу. Неспешное времяпрепровождение на пляже и общение с близкими помогли актрисе восстановиться.
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