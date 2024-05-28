Ведущая Ляйсан Утяшева сфотографировалась в купальнике

Posted 28 мая, 12:20
Published 28 мая, 12:20
Modified 9 сентября, 23:53
Updated 9 сентября, 23:53
Спортсменка не стала накладывать макияж и делать укладку. Фотография получилась максимально естественной.
В подписи к снимку телеведущая указала, что считает сезон купальников открытым.
Напомним, гимнастка является супругой артиста Павла Воли. Пара заключила брак в 2012 году. В семье воспитывается двое детей — сын и дочь.
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