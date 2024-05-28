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Posted 28 мая, 12:20

Published 28 мая, 12:20

Modified 9 сентября, 23:53

Updated 9 сентября, 23:53

Ведущая Ляйсан Утяшева сфотографировалась в купальнике

28 мая 2024, 12:20
Гимнастка и ведущая Ляйсан Утяшева опубликовала в соцсетях снимок, на котором она запечатлена в купальнике. 38-летняя знаменитость предстала перед поклонниками в розовом бикини с принтом, подчеркнувшим ее стройную фигуру.

Спортсменка не стала накладывать макияж и делать укладку. Фотография получилась максимально естественной.

В подписи к снимку телеведущая указала, что считает сезон купальников открытым.

Напомним, гимнастка является супругой артиста Павла Воли. Пара заключила брак в 2012 году. В семье воспитывается двое детей — сын и дочь.

#Общество#Знаменитости#Красота#Все материалы авторов
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