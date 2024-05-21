Кристина Асмус сделала короткую стрижку

Posted 21 мая, 11:21
Published 21 мая, 11:21
Modified 9 сентября, 23:26
Updated 9 сентября, 23:26
Это вызвало удивление у фанатов — некоторые даже предположили, что звезда сфотографировалась в парике. Однако Асмус развеяла эти сомнения, подписав под снимками: «Сама в шоке!»
Иногда после важных событий в личной жизни женщины решаются на кардинальные перемены во внешности. Напомним, что после расторжения брака с Гариком Харламовым актриса перекрасила волосы, превратившись в брюнетку. Сама же Асмус объяснила это тем, что такой образ ей был нужен для роли.
На этот раз звезда заблаговременно предупредила поклонников, что смена имиджа — это ее внутреннее желание, никак не связанное с расставанием с Романом Евдокимовым. Кроме этого, делая стрижку, звезда преследовала и практическую цель — дать волосам время восстановиться.
Асмус посоветовала своим подписчикам не искать смыслов там, где их нет. Постричься — это ее давняя мечта.
Многие фанаты и знакомые приняли новый образ артистки с восторгом. В комментариях к фотографиям они отметили, что короткая стрижка очень идет знаменитости. Поклонники сравнили Асмус с Шэрон Стоун, Патрисией Каас, принцессой Дианой.
Некоторые подписчики отнеслись к эксперименту актрисы сдержанно. Они отметили, что длинные волосы ей идут больше, а с короткой стрижкой звезда выглядит старше.
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