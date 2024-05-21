Кристина Асмус сделала короткую стрижку

Иногда после важных событий в личной жизни женщины решаются на кардинальные перемены во внешности. Напомним, что после расторжения брака с Гариком Харламовым актриса перекрасила волосы, превратившись в брюнетку. Сама же Асмус объяснила это тем, что такой образ ей был нужен для роли.