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Posted 26 июня, 14:32

Published 26 июня, 14:32

Modified 10 сентября, 03:04

Updated 10 сентября, 03:04

Алессандра Амбросио снялась в пикантной фотосессии Vogue на фоне водопада

26 июня 2024, 14:32
43-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио разделась донага для фото, которое появилось в журнале Vogue Portugal.

Она поделилась впечатлениями о работе в соцсетях: «Когда солнце пробивалось сквозь облака, я отдалась очарованию чистейших вод и погрузилась в великолепие природы».

Фото стало обложкой Vogue Portugal, пишет The Sun. 43-летняя модель также позировала для этой фотосессии в коричневом облегающем наряде.

Ранее в этом году Алессандра сфотографировалась в бикини на свое 43-летие.

Модель отметила день рождения с тортом. Она провела выходные вместе с друзьями на музыкальном фестивале Coachella. На этом мероприятии также состоялось воссоединение знаменитой группы No Doubt.

В 2022 году Алессандра была отмечена наградой за успешную карьеру и появилась на обложке специального выпуска журнала Glamour.

У модели двое детей: 14-летняя Аня и 10-летний Ной от бывшего жениха Джейми Мазура.

Сейчас у Алессандры романтические отношения с модельменом Ричардом Ли. Пара встречается с 2021 года.

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