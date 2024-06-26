Алессандра Амбросио снялась в пикантной фотосессии Vogue на фоне водопада

Posted 26 июня, 14:32
Published 26 июня, 14:32
Modified 10 сентября, 03:04
Updated 10 сентября, 03:04
Она поделилась впечатлениями о работе в соцсетях: «Когда солнце пробивалось сквозь облака, я отдалась очарованию чистейших вод и погрузилась в великолепие природы».
Фото стало обложкой Vogue Portugal, пишет The Sun. 43-летняя модель также позировала для этой фотосессии в коричневом облегающем наряде.
Ранее в этом году Алессандра сфотографировалась в бикини на свое 43-летие.
Модель отметила день рождения с тортом. Она провела выходные вместе с друзьями на музыкальном фестивале Coachella. На этом мероприятии также состоялось воссоединение знаменитой группы No Doubt.
В 2022 году Алессандра была отмечена наградой за успешную карьеру и появилась на обложке специального выпуска журнала Glamour.
У модели двое детей: 14-летняя Аня и 10-летний Ной от бывшего жениха Джейми Мазура.
Сейчас у Алессандры романтические отношения с модельменом Ричардом Ли. Пара встречается с 2021 года.
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