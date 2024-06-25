newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня, 08:57

Published 25 июня, 08:57

Modified 10 сентября, 02:58

Updated 10 сентября, 02:58

Джастин Тимберлейк

Друзья Тимберлейка защищают репутацию артиста

25 июня 2024, 08:57
Фото: Фрагмент видео
Джастин Тимберлейк
Подписчики утверждают, что Джастин Тимберлейк появился на сцене в нетрезвом виде. В окружении артиста опровергают это.

Напомним, в Сети появилась видеозапись выступления Тимберлейка, на котором заметно, что у артиста покрасневшие глаза. Накануне музыканта задержала полиция за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что в прошлом певец имел проблемы с алкоголем.

Источники из окружения артиста заявили, что Тимберлейк всегда трезв и сосредоточен на своих концертах. Во время последнего турне он также не появлялся на сцене в нетрезвом виде.

Ситуацию прокомментировал и сам артист. В своем обращении к зрителям он заявил, что последняя неделя у него выдалась очень тяжелой.

Судебное заседание назначено на конец июля.

Читайте также:
Роман Лепса со школьницей: любовь или пиар?Режиссер Тимур Бекмамбетов уехал из РоссииЖена Гарика Харламова Катерина Ковальчук похвасталась подписчикам обручальным кольцом
#Общество#Здоровье#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика