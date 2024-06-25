Друзья Тимберлейка защищают репутацию артиста

Posted 25 июня, 08:57
Published 25 июня, 08:57
Modified 10 сентября, 02:58
Updated 10 сентября, 02:58
Напомним, в Сети появилась видеозапись выступления Тимберлейка, на котором заметно, что у артиста покрасневшие глаза. Накануне музыканта задержала полиция за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что в прошлом певец имел проблемы с алкоголем.
Источники из окружения артиста заявили, что Тимберлейк всегда трезв и сосредоточен на своих концертах. Во время последнего турне он также не появлялся на сцене в нетрезвом виде.
Ситуацию прокомментировал и сам артист. В своем обращении к зрителям он заявил, что последняя неделя у него выдалась очень тяжелой.
Судебное заседание назначено на конец июля.
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