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Posted 21 июня, 15:43

Published 21 июня, 15:43

Modified 10 сентября, 02:46

Updated 10 сентября, 02:46

Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук похвасталась подписчикам обручальным кольцом

21 июня 2024, 15:43
В первых числах июня Катерина Ковальчук и Гарик Харламов отправились в ЗАГС, чтобы официально зарегистрировать свой брак. Экс-жена юмориста Кристина Асмус уже иронично прокомментировала изменения в личной жизни Харламова. Но Катерину, кажется, никакие шутки в адрес семейного положения не задевают.

Как сообщает peopletalk.ru, в запрещенной социальной сети Ковальчук выложила фото гигантского букета пионов, продемонстрировав таким образом подарок от мужа. В кадре как будто по случайности оказалась рука девушки с обручальным колечком. Пользователи соцсети сделали вывод, что сейчас у пары все в порядке с романтикой.

Стоит отметить, что Кристина Асмус и Гарик Харламов подали на развод в 2020 году. За время семилетнего брака на свет появилась дочь Анастасия. Сейчас ей 10 лет.

В 2021 году стало известно, что Гарик встречается с Катериной Ковальчук, с которой он вместе работал над съемками одного из проектов. В феврале 2024 года на шоу «Натальная карта» шоумен Харламов заявил, что одинок, и слухи о расставании с Ковальчук таким образом подтвердились. Но в конце апреля звезды возобновили отношения, а в мае шоумен начал планировать свадьбу с возлюбленной.

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#Общество#Знаменитости#Семья#Брак#Все материалы авторов
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