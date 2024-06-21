Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук похвасталась подписчикам обручальным кольцом

В 2021 году стало известно, что Гарик встречается с Катериной Ковальчук, с которой он вместе работал над съемками одного из проектов. В феврале 2024 года на шоу «Натальная карта» шоумен Харламов заявил, что одинок, и слухи о расставании с Ковальчук таким образом подтвердились. Но в конце апреля звезды возобновили отношения, а в мае шоумен начал планировать свадьбу с возлюбленной.