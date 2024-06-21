Жена Гарика Харламова Катерина Ковальчук похвасталась подписчикам обручальным кольцом

Posted 21 июня, 15:43
Published 21 июня, 15:43
Modified 10 сентября, 02:46
Updated 10 сентября, 02:46
Как сообщает peopletalk.ru, в запрещенной социальной сети Ковальчук выложила фото гигантского букета пионов, продемонстрировав таким образом подарок от мужа. В кадре как будто по случайности оказалась рука девушки с обручальным колечком. Пользователи соцсети сделали вывод, что сейчас у пары все в порядке с романтикой.
Стоит отметить, что Кристина Асмус и Гарик Харламов подали на развод в 2020 году. За время семилетнего брака на свет появилась дочь Анастасия. Сейчас ей 10 лет.
В 2021 году стало известно, что Гарик встречается с Катериной Ковальчук, с которой он вместе работал над съемками одного из проектов. В феврале 2024 года на шоу «Натальная карта» шоумен Харламов заявил, что одинок, и слухи о расставании с Ковальчук таким образом подтвердились. Но в конце апреля звезды возобновили отношения, а в мае шоумен начал планировать свадьбу с возлюбленной.
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