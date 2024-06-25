newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня, 08:48

Published 25 июня, 08:48

Modified 10 сентября, 02:57

Updated 10 сентября, 02:57

Роман Лепса со школьницей: любовь или пиар?

25 июня 2024, 08:48
Светлана Бондарчук прокомментировала отношения 61-летнего Григория Лепса и начинающей певицы, 18-летней Авроры Кибы, которая только что закончила одиннадцатый класс. Сам певец публично объявил Кибу своей невестой.

По мнению пользователей Сети, у пары слишком большая разница в возрасте, что вызывает негативную реакцию. Модель Светлана Бондарчук поддержала артиста. Она убеждена: если любовь настоящая, то возраст отношениям — не помеха, и за влюбленных можно только порадоваться.

Телеведущая считает, что если пара счастлива, то не стоит беспокоиться о будущем. Не имеет значения, сколько продлятся такие отношения. Нужно с благодарностью относиться к тому, что имеешь в настоящем моменте.

Сама Аврора Киба не дает никаких комментариев по поводу романа с Лепсом, однако в социальных сетях намекает, что согласилась стать его женой. По словам бабушки молодой невесты, у знаменитого жениха действительно серьезные намерения.

Стоит отметить, что в светской тусовке отношения Григория Лепса и Авроры Кибы считают пиаром для начинающей певицы. Напомним, что недавно вышла ее первая песня, которая называется «Пьяная дура». Однако композиция так и не стала популярной.

Читайте также:
Режиссер Тимур Бекмамбетов уехал из РоссииМихаил Галустян опубликовал фото после похуденияЖена Гарика Харламова Катерина Ковальчук похвасталась подписчикам обручальным кольцом
#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика