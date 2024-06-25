Роман Лепса со школьницей: любовь или пиар?

Posted 25 июня, 08:48
Published 25 июня, 08:48
Modified 10 сентября, 02:57
Updated 10 сентября, 02:57
По мнению пользователей Сети, у пары слишком большая разница в возрасте, что вызывает негативную реакцию. Модель Светлана Бондарчук поддержала артиста. Она убеждена: если любовь настоящая, то возраст отношениям — не помеха, и за влюбленных можно только порадоваться.
Телеведущая считает, что если пара счастлива, то не стоит беспокоиться о будущем. Не имеет значения, сколько продлятся такие отношения. Нужно с благодарностью относиться к тому, что имеешь в настоящем моменте.
Сама Аврора Киба не дает никаких комментариев по поводу романа с Лепсом, однако в социальных сетях намекает, что согласилась стать его женой. По словам бабушки молодой невесты, у знаменитого жениха действительно серьезные намерения.
Стоит отметить, что в светской тусовке отношения Григория Лепса и Авроры Кибы считают пиаром для начинающей певицы. Напомним, что недавно вышла ее первая песня, которая называется «Пьяная дура». Однако композиция так и не стала популярной.
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