Режиссер Тимур Бекмамбетов уехал из России

Posted 25 июня, 08:43
Published 25 июня, 08:43
Modified 10 сентября, 02:57
Updated 10 сентября, 02:57
Тимур Бекмамбетов родился в городе Атырау Республики Казахстан 25 июня 1961 года. Его отец был руководителем энергетической компании, мать работала заместителем редактора газеты. Учился Тимур в Ташкенте на художника театра и кино. Одновременно он работал по специальности на «Узбекфильме». Там же Бекмамбетов написал сценарий к фильму «Перед большой дорогой на войну».
Первой крупной работой Бекмамбетова как режиссера стал фильм «Пешаварский вальс». Картина получила несколько наград международных фестивалей. Еще больше о талантливом режиссере заговорили после выхода «Ночного дозора». После этого последовал еще ряд успешных проектов. В том числе — «Дневной дозор» и «Ирония судьбы. Продолжение». Режиссер был на пике популярности в России, также его заметили коллеги из США и Европы, после чего последовало приглашение в Голливуд. Там он снял боевик «Особо опасен». Главные роли в фильме сыграли Анджелина Джоли и Джеймс Макэвой.
Тимур Бекмамбетов выступил продюсером таких картин, как 9, «Черная молния» и «Елки». Также он активно поддерживал новаторские проекты молодых коллег. Например, «Горько!», «Убрать из друзей» и другие.
Режиссер женат третьим браком. В первом браке у него родилась дочь Жанна. Во второй раз Бекмамбетов женился на Варваре Авдюшко, которая работала художником по костюмам. Супруги развелись после 20 лет брака. В 2019 году стало известно, что режиссер вновь женился. Его избранницей стала Наталия Фишман, сотрудница правительства Республики Татарстан. Она на 29 лет моложе своего супруга.
Известно, что режиссер приобрел в США особняк, принадлежавший когда-то Уолту Диснею. Однако после начала спецоперации в СМИ появилась информация, что режиссер с супругой переехали в Израиль. Сейчас режиссер работает над кинокартиной «Моторный город». Бекмамбетов по-прежнему является владельцем компании Bazelevs, которую он основал в 1994 году.
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