Режиссер Тимур Бекмамбетов уехал из России

Первой крупной работой Бекмамбетова как режиссера стал фильм «Пешаварский вальс». Картина получила несколько наград международных фестивалей. Еще больше о талантливом режиссере заговорили после выхода «Ночного дозора». После этого последовал еще ряд успешных проектов. В том числе — «Дневной дозор» и «Ирония судьбы. Продолжение». Режиссер был на пике популярности в России, также его заметили коллеги из США и Европы, после чего последовало приглашение в Голливуд. Там он снял боевик «Особо опасен». Главные роли в фильме сыграли Анджелина Джоли и Джеймс Макэвой.