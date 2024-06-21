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Posted 21 июня, 16:47

Published 21 июня, 16:47

Modified 10 сентября, 02:47

Updated 10 сентября, 02:47

Михаил Галустян опубликовал фото после похудения

21 июня 2024, 16:47
Михаил Галустян выложил на своей странице в соцсетях новую фотографию, удивив подписчиков. Многие комментаторы не смогли пройти мимо, отметив эффектное похудение юмориста.

Как сообщает peopletalk.ru, под фотографией артист иронично подписал: «Что с тобой, Галустян?»

Некоторые интернет-пользователи даже не узнали Галустяна после такого преображения. Самые подозрительные из них выдвинули теорию, что в борьбе с лишними килограммами комик использовал инъекции лекарства для больных сахарным диабетом.

Другие, напротив, оценили изменения звезды, отметив проделанную над собой огромную работу. «Отлично выглядит. Бомба! Не постарел, а посвежел. Так держать», «Обалдеть, это что за прелестный мальчик?» — хвалили Галустяна поклонники.

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