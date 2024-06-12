Хиты лета от Меган Фокс: новые стрижка и цвет волос

Для укладки такой прически не потребуется много времени и сил. Основное средство — термозащита, которую следует наносить на влажные волосы. Затем пряди сушатся, однако так, чтобы они смотрелись максимально естественно. Основной упор нужно сделать на укладке именно челки, тогда как пряди могут лежать максимально естественно и даже небрежно. В финале можно использовать любой крем для волос.