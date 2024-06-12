Хиты лета от Меган Фокс: новые стрижка и цвет волос

Posted 12 июня, 13:16
Published 12 июня, 13:16
Modified 10 сентября, 02:10
Updated 10 сентября, 02:10
«Ковбойский боб» — так стилисты называют стрижку, которую выбрала для своего образа Меган Фокс. Это нечто среднее между классическим бобом и пикси — то есть двумя самыми популярными стрижками. Стилист актрисы Димитрис Джаннетос воплотил ее фантазии не только в том, что касается укладки, но и в цвете волос, выбрав для Меган Фокс эффектный оттенок «Эспрессо-мартини».
Результат превзошел ожидания — слегка небрежная и очень эффектная стрижка, пряди интенсивного цвета. Многие стилисты отметили, что образ Меган Фокс получился кокетливым, особенно в комбинации с французской челкой.
Слагаемые успеха образа Меган Фокс — стильная французская челка до участка подбородка с обрезанными концами. Ее стрижка — тот же боб, но более текстурированный. Длина прядей — средняя, одинаковая, однако слои могут быть текстурированные. Челка красиво обрамляет лицо и подчеркивает скулы.
Для укладки такой прически не потребуется много времени и сил. Основное средство — термозащита, которую следует наносить на влажные волосы. Затем пряди сушатся, однако так, чтобы они смотрелись максимально естественно. Основной упор нужно сделать на укладке именно челки, тогда как пряди могут лежать максимально естественно и даже небрежно. В финале можно использовать любой крем для волос.
«Эспрессо-мартини» — оттенок, который смотрится сложно, однако добиться его гораздо проще. По сути, это темный цвет с шоколадным оттенком и с глянцевым блеском. Основа — насыщенный цвет, а уже в качестве дополнения можно использовать контрастные каштановые блики по всей длине прядей.
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