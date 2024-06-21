Эксперты рассказали, что мешает провести эффективную тренировку дома

Многие люди, которые по тем или иным причинам не имеют возможности регулярно посещать спортзал и заниматься с фитнес-инструктором, тренируются дома. Но не всегда от таких домашних тренировок можно получить ожидаемый эффект. Почему это происходит и как исправить ситуацию — читайте в статье.

5 причин неэффективной домашней тренировки Ниже вы узнаете о пяти причинах, почему самостоятельные занятия спортом дома не приносят желаемого эффекта. В их числе могут быть: погрешности в питании — сколько бы вы ни пытались убрать жир с проблемных мест с помощью тренировок, у вас ничего не выйдет, если вы не скорректируете свой рацион в пользу правильного питания и не снизите количество потребляемых калорий;

вы начинаете тренировку без предварительной разминки — это еще одна причина, почему ваши домашние занятия спортом не приносят должного эффекта. Разминаться нужно обязательно, только после грамотного разогрева мышц вы сможете тренироваться в полную силу без риска получить травму;

ваши домашние тренировки проходят раз от разу, когда вы в настроении позаниматься, или же вы часами не слезаете с тренажеров — оба этих подхода в корне неправильны. Дело в том, что в первом случае ваши мышцы не получают достаточной нагрузки, а во втором вы в конце концов вымотаетесь до предела и больше не сможете даже смотреть на тренажер — по крайней мере, в течение какого-то времени. Специалисты рекомендуют выстроить свой график занятий таким образом, чтобы нагрузка равномерно распределялась по дням и не превышала 75—150 минут в неделю, в зависимости от типа тренировок (силовые или кардиотренировки, соответственно);

у вас неправильная техника выполнения упражнений — отдельные мышцы или группы мышц задействуются при определенном положении тела, и если вы не следите за этим, высока вероятность того, что ваши занятия не принесут пользы или вы даже можете получить травму. Чтобы научиться правильной технике выполнения тех или иных упражнений, имеет смысл хотя бы один раз посетить занятие с фитнес-инструктором;

и наконец, вы хотите получить от ваших домашних тренировок эффект, которого многие добиваются лишь в спортзале, под руководством опытного наставника. В таком случае вам, возможно, следует все же приобрести абонемент в спортзал или довольствоваться меньшим. Читайте также: Классика жанра: решили разобраться, помогает ли огурец от отеков под глазами на самом Сопли у грудничка Россияне не готовы пересесть на велосипед