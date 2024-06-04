Классика жанра: решили разобраться, помогает ли огурец от отеков под глазами на самом

При этом важно, чтобы овощ был прохладный. Достаньте его из холодильника заранее, порежьте на дольки и приложите их на нижние веки. Через 5–7 минут снимите и нанесите на это место сыворотку или крем для зоны вокруг глаз. Как результат — вы будете выглядеть свежей и отдохнувшей.