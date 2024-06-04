Классика жанра: решили разобраться, помогает ли огурец от отеков под глазами на самом

Posted 4 июня, 07:45
Published 4 июня, 07:45
Modified 10 сентября, 01:38
Updated 10 сентября, 01:38
Как оказалось, есть научные доказательства того, что огурец благотворно влияет на кожу. Так, в журнале Nutrition Review опубликованы результаты исследования: ученые выявили в составе огуречного сока кремнезем. А кремний, как известно, участвует в синтезе коллагена, укрепляет ткани и в целом оздоравливает кожу лица.
Также известно, что этот овощ на 95 процентов состоит из воды — это делает его прекрасным натуральным увлажнителем. Более того, огурец содержит аскорбиновую и кофейную кислоты, которые предотвращают влагоиспарение, надолго сохраняя дерму увлажненной.
При этом важно, чтобы овощ был прохладный. Достаньте его из холодильника заранее, порежьте на дольки и приложите их на нижние веки. Через 5–7 минут снимите и нанесите на это место сыворотку или крем для зоны вокруг глаз. Как результат — вы будете выглядеть свежей и отдохнувшей.
Впрочем, при всей эффективности огурцов при отеках под глазами специалисты призывают бороться именно с первопричиной, то есть не допускать этих самых отеков. Для этого необходимо пересмотреть свой образ жизни: алкоголь, неправильное питание, недосыпание провоцирует появление отеков.
«Временные припухлости под глазами, как правило, вызваны застоем лимфатической жидкости, — говорит дерматолог доктор Николаидис. — В таких случаях массаж и специальные упражнения оказываются эффективнее, чем кремы. Следите также за тем, как вы засыпаете. На животе не стоит — лучше, чтобы лицо „смотрело“ вверх. Ограничьте потребление соли. Откажитесь от соевого соуса и пиццы, они обычно пересолены».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14