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Posted 4 июня, 07:45

Published 4 июня, 07:45

Modified 10 сентября, 01:38

Updated 10 сентября, 01:38

Классика жанра: решили разобраться, помогает ли огурец от отеков под глазами на самом

Классика жанра: решили разобраться, помогает ли огурец от отеков под глазами на самом

4 июня 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney
Классика жанра: решили разобраться, помогает ли огурец от отеков под глазами на самом
Натуральные огуречные «патчи» под глазами — это классика жанра в домашней косметологии. Многие женщины спасаются таким образом от отеков и темных кругов. Действительно ли зеленый овощ может помочь справиться с проблемой или все дело в самовнушении?

Доказано наукой

Как оказалось, есть научные доказательства того, что огурец благотворно влияет на кожу. Так, в журнале Nutrition Review опубликованы результаты исследования: ученые выявили в составе огуречного сока кремнезем. А кремний, как известно, участвует в синтезе коллагена, укрепляет ткани и в целом оздоравливает кожу лица.

Также известно, что этот овощ на 95 процентов состоит из воды — это делает его прекрасным натуральным увлажнителем. Более того, огурец содержит аскорбиновую и кофейную кислоты, которые предотвращают влагоиспарение, надолго сохраняя дерму увлажненной.

При этом важно, чтобы овощ был прохладный. Достаньте его из холодильника заранее, порежьте на дольки и приложите их на нижние веки. Через 5–7 минут снимите и нанесите на это место сыворотку или крем для зоны вокруг глаз. Как результат — вы будете выглядеть свежей и отдохнувшей.

Как еще бороться с отекамиКак еще бороться с отеками
Как еще бороться с отеками. Фото: Изображение Midjourney

Как еще бороться с отеками

Впрочем, при всей эффективности огурцов при отеках под глазами специалисты призывают бороться именно с первопричиной, то есть не допускать этих самых отеков. Для этого необходимо пересмотреть свой образ жизни: алкоголь, неправильное питание, недосыпание провоцирует появление отеков.

«Временные припухлости под глазами, как правило, вызваны застоем лимфатической жидкости, — говорит дерматолог доктор Николаидис. — В таких случаях массаж и специальные упражнения оказываются эффективнее, чем кремы. Следите также за тем, как вы засыпаете. На животе не стоит — лучше, чтобы лицо „смотрело“ вверх. Ограничьте потребление соли. Откажитесь от соевого соуса и пиццы, они обычно пересолены».

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