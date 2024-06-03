Увлажнять слизистую нужно до тех пор, пока скопившиеся сопли у грудничка хорошенько не размокнут, чтобы их легко можно было достать ватным жгутиком. Даже если сопли малыша совсем жидкие, закапывание носа солевым раствором хотя бы несколько раз в день принесет огромную пользу, ведь промывание носа — лучший способ справиться с инфекцией, которая является причиной насморка. Ни в коем случае не нужно лезть в нос малыша, если сопли в его носу засохли. Это может быть очень болезненно для него и совершенно неэффективно для очистки носовой полости.