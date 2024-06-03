Posted 3 июня, 20:38
Published 3 июня, 20:38
Modified 10 сентября, 01:38
Updated 10 сентября, 01:38
Основная проблема из-за заложенного носа у ребенка первого года жизни состоит в том, что он не может сам очистить носовые ходы — высморкаться. Поэтому ему необходимо помочь это сделать. Ведь из-за затруднённого дыхания малыш не может нормально есть и спать, становится беспокойным.
Чтобы очистить нос малыша, нужны будут солевой раствор, пипетка и ватные жгутики, рассказала педиатр Анна Полещук. Обычно этот полезный набор есть в наличии у любой мамы новорождённого. Готовый солевой раствор (физраствор) можно купить в аптеке, а можно и приготовить его в домашних условиях — в 1 литре кипяченой воды развести 1 столовую ложку соли. Если нет времени готовить раствор или бежать в аптеку, можно воспользоваться и обычной кипяченой водой.
Из-за того, что носовые проходы ребёнка первого года жизни очень узкие, пользоваться ватными палочками для очистки носика не рекомендуется. Поэтому лучше заблаговременно подготовить небольшой запас ватных жгутиков. Их также можно купить в аптеке, а можно легко сделать самостоятельно, скрутив небольшие шарики ваты в продольные жгутики. Для малышей первых 5-6 месяцев жизни использование пипетки для промывания носа рационально и безопасно, а когда малыш подрастёт и начнёт сидеть, можно пользоваться для промывания носа готовыми солевыми растворами-спреями.
Чтобы хорошо очистить нос ребенка, необходимо дополнительно увлажнить слизистую оболочку внутри, капнув пипеткой солевой раствор в каждую ноздрю или брызнув внутрь спреем. При этом ребенок должен лежать на боку, а капать надо в ту ноздрю, которая находится выше. Затем необходимо перевернуть малыша и проделать то же самое с другой стороны.
Увлажнять слизистую нужно до тех пор, пока скопившиеся сопли у грудничка хорошенько не размокнут, чтобы их легко можно было достать ватным жгутиком. Даже если сопли малыша совсем жидкие, закапывание носа солевым раствором хотя бы несколько раз в день принесет огромную пользу, ведь промывание носа — лучший способ справиться с инфекцией, которая является причиной насморка. Ни в коем случае не нужно лезть в нос малыша, если сопли в его носу засохли. Это может быть очень болезненно для него и совершенно неэффективно для очистки носовой полости.
Необходимо с большой осторожностью применять сосудосуживающие капли в случае насморка. Ведь при их воздействии на слизистую организм не сможет бороться с инфекцией, проникшей в носовую полость, и блокировать её проникновение дальше — в горло и бронхи. Ведь именно сопли и являются тем защитным механизмом, который уничтожает чужеродные микробы и не позволяет им распространяться дальше. К тому же естественная борьба организма с вирусами и бактериями без лекарств способствует повышению иммунитета у ребёнка.
Применение сосудосуживающих капель у детей может иметь место только в случаях, когда насморк у ребенка очень сильный и даже при регулярной очистке носа малыш не может нормально спать. Конечно, такие капли, как и другие лекарства, должны назначаться врачом и соответствовать возрасту ребенка. Не стоит экспериментировать на малыше, самостоятельно назначая ему лекарства и тем более необдуманно пользоваться средствами народной медицины. Если насморк не проходит долгое время, если появились другие симптомы недомогания, если состояние ребенка вызывает малейшие опасения — это повод еще раз обратиться к врачу.
Лучшая профилактика возникновения соплей у ребёнка и лучшее условие для того, чтобы они скорее закончились — нормальная влажность в помещении. Идеально, если влажность в комнате малыша — 50-70%. При такой влажности сопли в носу ребенка не засыхают, соответственно, не доставляют ему особого дискомфорта и, самое главное, способствуют скорейшему выведению из носовой полости болезнетворных микробов. К тому же, ребенок, особенно грудной, при нормальной влажности чувствует себя комфортнее, ведь его организм теряет гораздо меньше влаги и восполнять её запасы ему необходимо реже. Добиться повышения влажности можно с помощью увлажнителей воздуха, развешанной мокрой ткани и сосудам с водой в детской комнате, частой влажной уборке, проветриванию (если на улице дождливая погода).
Таким образом, сопли у грудничка — явление нередкое и малоприятное, но если подойти к ним грамотно, то можно легко помочь ребёнку физиологичными методами, не прибегая к лишним лекарствам, сохранив и укрепив его иммунитет.
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