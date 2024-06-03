Россияне не готовы пересесть на велосипед

Posted 3 июня, 17:07
Published 3 июня, 17:07
Modified 10 сентября, 01:37
Updated 10 сентября, 01:37
Каждый пятый респондент не готов отказаться от автомобиля в пользу велосипеда. Многие жалуются на недостаток велодорожек, недостаточную физическую подготовку и значительные расстояния, которые приходится преодолевать.
Некоторые участники опроса замечают, что от езды на велосипеде возникает повышенное потоотделение. Именно этот факт становится препятствием для использования данного вида транспорта как средства передвижения на работу.
Другие участники отмечают, что безопасная езда по городам на велосипедах невозможна из-за отсутствия выделенных дорожек.
17% опрошенных используют велосипеды исключительно для развлечения, например, для прогулок в парке. Они вспоминают о временах, когда можно было кататься между городами. Современные скоростные дороги делают такой досуг небезопасным.
10% респондентов пользуются велосипедами в теплое время года, чтобы избежать пробок. При этом они признают, что зимой ездить таким образом не очень комфортно.
52% опрошенных отказываются как от автомобилей, так и от велосипедов, и перемещаются на городском транспорте. А некоторые признаются, что не умеют кататься на велосипеде.
Примерно 1% опрошенных не исключают возможности использования его как основного транспорта в будущем.
Опрос был проведен KP.RU в соцсетях, а также через мессенджеры. В нем приняли участие около 3,3 тысяч человек.
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