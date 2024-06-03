Цветы-убийцы: мало кто знает, но эти 5 комнатных растений нельзя держать дома

Неужели и изысканная лилия тоже относится к цветам, которые нельзя держать дома? Да, и вот почему: ее листья активно поглощают кислород и взамен выделяют углекислый газ в большом количестве, причем, происходит это в ночное время. Так что у тех, кто живет в квартире, где держат этот цветок, часто болит голова.