Цветы-убийцы: мало кто знает, но эти 5 комнатных растений нельзя держать дома

Posted 3 июня, 03:37
Published 3 июня, 03:37
Modified 10 сентября, 01:30
Updated 10 сентября, 01:30
В числе цветов, которые нельзя держать дома, — красивая и зеленая диффенбахия. Все дело в том, что ее листья ядовиты, такое растение совершенно точно не подходит для выращивания в квартирах, где есть домашние животные и маленькие дети.
Сок листьев диффенбахии обжигает кожу, так что есть риск получить травму даже при обычной пересадке этого растения. А еще, согласно одной из примет, это растение накладывает венец безбрачия и способствует конфликтам между домочадцами.
Неужели и изысканная лилия тоже относится к цветам, которые нельзя держать дома? Да, и вот почему: ее листья активно поглощают кислород и взамен выделяют углекислый газ в большом количестве, причем, происходит это в ночное время. Так что у тех, кто живет в квартире, где держат этот цветок, часто болит голова.
Для животных растение тоже опасно: если питомец съест ее листья, могут начаться серьезные проблемы с органами, движением и даже с дыханием.
Многие знают о специфических свойствах олеандра и связанных с ним приметах, поэтому такой цветок редко держат дома. Если сок растения попадает на оболочку глаза, зрение пострадает. Запах олеандра вызывает сильное головокружение.
Любые манипуляции с олеандром, в том числе его пересадку, рекомендуется проводить только в перчатках.
Эффектный цветок кротон тоже не рекомендуется держать дома, поскольку его сок считается ядовитым. Он может сильно обжечь кожу. Кроме того, нередко он вызывает и аллергию, поэтому его точно не стоит держать в квартире, где живут люди, склонные к таким реакциям.
Этот цветок тоже не рекомендуется держать дома, потому что сок, который выделяют его мясистые и крупные листья, потенциально ядовитым. Сам цветок относят к категории токсичных.
Что произойдет, если сок растения попадет внутрь? Он вызовет сильную интоксикацию, вплоть до судорог. А вот если сок растения попадет на кожу, это может вызвать отек или сильное раздражение.
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