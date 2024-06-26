Дженнифер Лопес полетела на Неделю моды эконом-классом

Состояние 54-летней певицы и актрисы составляет 315 миллионов фунтов стерлингов. Однако она выбрала стандартный билет на рейс KLM из Неаполя в Париж, когда летела на Неделю моды. Ранее американская суперзвезда наслаждалась одиночным путешествием по Италии. Её видели на борту яхты у берегов Позитано, пишет The Sun.