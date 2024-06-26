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Posted 26 июня, 17:03

Published 26 июня, 17:03

Modified 10 сентября, 03:05

Updated 10 сентября, 03:05

Дженнифер Лопес полетела на Неделю моды эконом-классом

26 июня 2024, 17:03
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес ошеломила путешественников, когда в выходные ее заметили летящей эконом-классом по Европе.

Состояние 54-летней певицы и актрисы составляет 315 миллионов фунтов стерлингов. Однако она выбрала стандартный билет на рейс KLM из Неаполя в Париж, когда летела на Неделю моды. Ранее американская суперзвезда наслаждалась одиночным путешествием по Италии. Её видели на борту яхты у берегов Позитано, пишет The Sun.

Отмечается, что гламурная дива была необычно сдержанно одета для короткого полета: поклонники запечатлели её в солнцезащитных очках и кремовом свитере. Певицу сопровождала охрана, а место у прохода занял телохранитель.

Во французской столице дива выглядела гораздо более сияющей, когда вчера посетила показ Dior в бежевом платье и черных кожаных перчатках.

Поездка Дженнифер Лопес в Европу произошла вскоре после бурных обсуждений её отношений с Беном Аффлеком, а также об отмене тура This is Me.

Спустя всего два года после их свадьбы инсайдеры пишут: «Это ни за что не сработает» .

Пару несколько раз видели обменивающейся напряженными словами и хлопающими дверями машин в публичных местах. Бен Аффлек, по мнению общественности, выглядел совершенно несчастным практически на всех фотографиях с тех пор, как связал себя узами брака.

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Мода#Все материалы авторов
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