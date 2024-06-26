Дженнифер Лопес полетела на Неделю моды эконом-классом

Posted 26 июня, 17:03
Published 26 июня, 17:03
Modified 10 сентября, 03:05
Updated 10 сентября, 03:05
Состояние 54-летней певицы и актрисы составляет 315 миллионов фунтов стерлингов. Однако она выбрала стандартный билет на рейс KLM из Неаполя в Париж, когда летела на Неделю моды. Ранее американская суперзвезда наслаждалась одиночным путешествием по Италии. Её видели на борту яхты у берегов Позитано, пишет The Sun.
Отмечается, что гламурная дива была необычно сдержанно одета для короткого полета: поклонники запечатлели её в солнцезащитных очках и кремовом свитере. Певицу сопровождала охрана, а место у прохода занял телохранитель.
Во французской столице дива выглядела гораздо более сияющей, когда вчера посетила показ Dior в бежевом платье и черных кожаных перчатках.
Поездка Дженнифер Лопес в Европу произошла вскоре после бурных обсуждений её отношений с Беном Аффлеком, а также об отмене тура This is Me.
Спустя всего два года после их свадьбы инсайдеры пишут: «Это ни за что не сработает» .
Пару несколько раз видели обменивающейся напряженными словами и хлопающими дверями машин в публичных местах. Бен Аффлек, по мнению общественности, выглядел совершенно несчастным практически на всех фотографиях с тех пор, как связал себя узами брака.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14