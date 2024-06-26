Сара Джессика Паркер на съемках сериала «И просто так» надела два платья сразу

Как сообщает peopletalk.ru, теперь же в интернет попали фотографии со съемок. Один из новых образов главной героини — Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) — вызывает не только интерес, но и желание его повторить. Стилисты сериала использовали два платья для одного лука — базой послужило белое платье-рубашка, поверх которого надето черное платье-комбинация по фигуре. Образ дополнен туфлями на каблуках и сумочкой с поясом.