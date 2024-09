Сара Джессика Паркер на съемках сериала «И просто так» надела два платья сразу

Sex and the City впервые начали транслировать в 1998 году. Сериал продолжительностью шесть сезонов шел до 2004 года. Продолжение And Just Like That… было представлено только через 17 лет. Главных героинь, как и в первом сериале, сыграли Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон. Примечательно, что сыгравшая четвертую подругу Ким Кэтролл согласилась на появление только в заключительной серии второго сезона «И просто так».