Сара Джессика Паркер на съемках сериала «И просто так» надела два платья сразу

Posted 26 июня, 20:54
Published 26 июня, 20:54
Modified 10 сентября, 03:06
Updated 10 сентября, 03:06
Невзирая на некоторое недовольство, создатели продлили шоу на второй сезон, а еще до выхода последнего эпизода появилась информация, что планируется снять и третий сезон.
Как сообщает peopletalk.ru, теперь же в интернет попали фотографии со съемок. Один из новых образов главной героини — Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) — вызывает не только интерес, но и желание его повторить. Стилисты сериала использовали два платья для одного лука — базой послужило белое платье-рубашка, поверх которого надето черное платье-комбинация по фигуре. Образ дополнен туфлями на каблуках и сумочкой с поясом.
Sex and the City впервые начали транслировать в 1998 году. Сериал продолжительностью шесть сезонов шел до 2004 года. Продолжение And Just Like That… было представлено только через 17 лет. Главных героинь, как и в первом сериале, сыграли Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон. Примечательно, что сыгравшая четвертую подругу Ким Кэтролл согласилась на появление только в заключительной серии второго сезона «И просто так».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14