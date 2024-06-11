Цвет лета-2024: что носят Карли Клосс, Дакота Джонсон, Эмили Ратаковски и другие

Модель Эмили Ратаковски внимательно следит за трендами и всегда выглядит очень актуально. Ее выбор на лето 2024 года — платье типа «занавеска», выполненное из ажурной полупрозрачной ткани. Такое платье идеально подходит для ансамблей в стиле бохо и позволяет формировать женственный и даже изысканный образ.