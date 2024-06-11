Цвет лета-2024: что носят Карли Клосс, Дакота Джонсон, Эмили Ратаковски и другие

Posted 11 июня, 16:50
Published 11 июня, 16:50
Modified 10 сентября, 02:09
Updated 10 сентября, 02:09
Кэти Холмс наверняка знает, что белая одежда жарким летом — оптимальный вариант, поскольку цвет отражает УФ-лучи, а не накапливает их. Кроме того, белый цвет выгодно акцентирует загар, подчеркивает его выразительность.
Еще один плюс белого цвета — универсальность, по которой он не уступает черному. Одежда белого цвета без проблем комбинируется с разной обувью, аксессуарами, дает простор для экспериментов.
Модель Карли Клосс летом этого года выбирает стильное белоснежное платье-рубашку, отдавая предпочтение женственной длине миди. В образе Клосс эта одежда смотрится подчеркнуто оригинально за счет строчек вертикального типа — они делают фигуру визуально более стройной, подчеркивают талию. Аналогичный эффект обеспечивает корсет типа «обманка» — еще один летний хит.
Модель Эмили Ратаковски внимательно следит за трендами и всегда выглядит очень актуально. Ее выбор на лето 2024 года — платье типа «занавеска», выполненное из ажурной полупрозрачной ткани. Такое платье идеально подходит для ансамблей в стиле бохо и позволяет формировать женственный и даже изысканный образ.
Выбор Дакоты Джонсон — юбки длины макси и миди. Она носит модели, выполненные из натурального хлопка, декорированные вставками из ажурных тканей, кружев, а также атласными элементами. Ее юбки имеют эффектные разрезы, а комбинируются они с изысканными и оригинальными по крою топами.
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