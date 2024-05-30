Наталья Водянова стала лицом новой рекламной кампании российского бренда (фото)

Posted 30 мая, 15:33
Published 30 мая, 15:33
Modified 10 сентября, 01:22
Updated 10 сентября, 01:22
12 Storeez занимается созданием одежды, обуви и аксессуаров, пишет rbc.ru.
На одном снимке 42-летняя модель, которая является матерью пятерых детей, позирует в бледно-розовой комбинации и шоколадных туфлях. Другие образы модели: серый плащ, белое пальто и макси-платье из шерсти молочного цвета.
Представители компании рассказали, что эта коллекция была создана совместно с благотворительной организацией модели — «Обнаженные сердца». Образы для коллекции были выбраны самой Водяновой и креативным директором 12 Storeez.
По словам Водяновой, тона одежды выбирались светлые, чтобы быть ближе к символу— благотворительной организации — обнаженного сердца. К ним были добавлены красные и розовые детали, добавила она.
Выход коллекции планируется в День защиты детей. Десятая часть от продаж в России будет пожертвована на поддержку фонда. Бренд также объявил, что это эта совместная линейка стала первой среди нескольких, которые будут представлены до конца года.
Супермодель — уроженка Нижнего Новгорода. Она начала свою карьеру в 16 лет. Вскоре агент Viva Model Management предложил ей работу во Франции.
Водянова сотрудничала с компаниями Guerlain, Louis Vuitton, Givenchy, L'Oreal, Versace и другими. В настоящее время её редко можно увидеть на подиуме.
У Натальи Водяновой пятеро детей. Из них трое были рождены в браке с Джастином Портманом. Это — дочь Нева, а также двое сыновей, Лукас и Виктор. В 2011 году супермодель заявила, что они с Портманом расстались.
Позже у Водяновой завязались близкие отношения с Антуаном Арно, гендиректором Berluti, главой совета директоров Loro Piana и наследником LVMH. У пары родились сыновья Максим и Роман. Молодые родители объявили о помолвке в январе 2020 года и поженились в сентябре того же года.
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