Памела Андерсон: «Я больше не тот человек»

Posted 8 августа, 10:51
Published 8 августа, 10:51
Modified 10 сентября, 05:14
Updated 10 сентября, 05:14
В новом интервью для журнала Better Homes & Gardens звезда рассказала о своем решении сделать шаг назад от Голливуда и оставить свой прежний образ в прошлом. Об этом пишет PEOPLE.
«Я начала отказываться от образа, который у меня всегда был», — рассказала она изданию о своем резонансном появлении на Неделе моды в Париже в 2023 году, где она впервые появилась без макияжа. «Что это за мультяшный персонаж, которого я создала? Ладно, это было весело. Но я больше не тот человек».
Андерсон также поделилась, что хотела «бросить вызов идее красоты и маске, которую мы надеваем», но «не думала, что кто-то вообще заметит» ее выбор ходить без макияжа.
«Как только я сняла маску, весь мир открылся», — вспоминает она. «Просто так получилось, что я была на Неделе моды в Париже и сказала: „Я не собираюсь сидеть в кресле гримера три часа. Я пойду в Лувр“. И потом я подумала: с кем я соревнуюсь?».
После возвращения в родную Канаду Андерсон перешла на более размеренный образ жизни. Она выпустила линию по уходу за кожей Sonsie и стала автором готовящейся к выходу кулинарной книги, посвященной вегетарианским рецептам.
«У людей есть этот пневматический образ меня от Playboy до Baywatch, от моих мужей рок-н-ролльного типа до всего остального», — сказала она. «Я играла в образ, который был создан вокруг меня».
Она продолжила:
«Я рада, что сделала все это, но я еще больше рада, что сейчас я там, где хочется… Такое облегчение, что я могу быть собой и наслаждаться этим».
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