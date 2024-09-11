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Posted 11 сентября, 04:27

Published 11 сентября, 04:27

Modified 11 сентября, 07:18

Updated 11 сентября, 07:18

Невеста одного из самых богатых людей рассказала, что чувствовала себя «тупой»

Невеста одного из самых богатых людей рассказала, что чувствовала себя «тупой»

11 сентября 2024, 04:27
Фото: Getty Images
Невеста одного из самых богатых людей рассказала, что чувствовала себя «тупой»
Подруга основателя Amazon со слезами на глазах рассказала о лечения дислексии, заставляющей ее чувствовать себя «тупой».

54-летняя невеста самого успешного и богатого человека, Джеффа Безоса, на шоу «Доброе утро, Америка» представила свою новую детскую книгу «Муха, которая полетела в космос».

«Эта книга для меня, 8-летней девочки, которая действительно чувствовала себя тупой, когда сидела в конце класса», — сказала Лорен Санчес ведущему.

Лорен расплакалась, вспоминая о своей борьбе с дислексией, ведь она мечтала стать журналисткой, но сомневалась, что добьется успеха. Только после вмешательства одного из преподавателей колледжа она смогла вернуть себе уверенность. Педагог провела тестирование Санчес на наличие дислексии, в результате чего она смогла скорректировать обучение для улучшения навыков письма.

Лорен СанчесЛорен Санчес
Лорен Санчес. Фото: АВС
«Он сказал мне — просто пиши, не думая об орфографии или пунктуации, — рассказывает Санчес, делая паузу, чтобы сдержать слезы. — Он говорил, ты не тупая, ты просто не умеешь писать по буквам. Я прошла путь от студентки со средним баллом 2,0, которая едва дотягивала до 3,8, поступила в Университет Калифорнии и стала журналисткой».

Сейчас Лорен занимается распространением информации об инвалидности по чтению и письму, а часть доходов от ее книги пойдет Международной ассоциации по борьбе с дислексией, которая помогает диагностировать детей в раннем возрасте. Санчес также поделилась, что ее 18-летнему сыну Эвану тоже поставили диагноз «дислексия» во втором классе.

Лорен Санчес и сын ЭванЛорен Санчес и сын Эван
Лорен Санчес и сын Эван. Фото: соцсети
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