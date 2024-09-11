Невеста одного из самых богатых людей рассказала, что чувствовала себя «тупой»

Лорен расплакалась, вспоминая о своей борьбе с дислексией, ведь она мечтала стать журналисткой, но сомневалась, что добьется успеха. Только после вмешательства одного из преподавателей колледжа она смогла вернуть себе уверенность. Педагог провела тестирование Санчес на наличие дислексии, в результате чего она смогла скорректировать обучение для улучшения навыков письма.