10 уроков, которые родители усваивают в жизни слишком поздно

Posted 10 сентября, 19:45
Published 10 сентября, 19:45
Modified 10 сентября, 19:47
Updated 10 сентября, 19:47
Многие люди стремятся быть самыми лучшими родителями, изматывая себя и пытаясь сделать своих детей счастливыми. Но правильным ли ориентирам мы следуем?
Все родители хотят быть достойным образцом для подражания своим детям, но согласно исследованию, 57% родителей испытывают эмоциональное выгорание из-за внутренних и внешних ожиданий.
Невыполнимые стандарты, предъявляемые к родителям, ставят для них слишком высокие и недостижимые планки. Однако, исследование показало, что у детей, родители которых страдали депрессией, вероятность развития психического расстройства во взрослом возрасте в три раза выше.
Родителям следует отказаться от любых склонностей к перфекционизму как по отношению к себе, так и к своим детям. Если не ради вашего собственного психического здоровья, то ради здоровья ваших детей.
Любому родителю тяжело видеть, как их дети терпят неудачи, страдают или борются. Но не давая нашим детям пережить трудные времена, мы пренебрегаем их способностью расти и развиваться.
Исследования подтверждают, что чрезмерное участие родителей приводит к задержке роста. Дети не знают, как контролировать свои эмоции и поведение. Это может иметь негативные последствия, когда они становятся уже взрослыми и все еще зависящими от своих родителей.
Зачастую дети родителей, которые не получали много игрушек или вещей, уже сами став мамами и папами, проявляют сильную потребность баловать своих детей. Это обусловлено желанием дать своим детям лучшее. Однако, проводить время вместе гораздо полезнее, чем заваливать вещами.
В юном возрасте детей не волнует, обувь какого бренда они носят. Одно исследование показало, что чем больше времени проводим с детьми, тем больше способствуем их благополучию. Общение и взаимодействие более значимо для личности человека, способствуя успешным социальным отношениям. Это очень важный урок, который многие родители просто не усваивают.
Когда дети совершают ошибку, многие родители читают им нотации или ругают их. Они говорят им, какие они безрассудные, а затем наказывают. Но это бесполезно, а дети так на самом деле ничему не учатся. В многих исследованиях изучалось влияние крика на детей, в которых они чаще испытывали депрессию, самокритику и никчемность.
Родители должны понимать, что дети плохо реагируют на крики или нотации. Чтобы по-настоящему решить проблему, сначала выясните причину их поведения. Почему ваш ребенок провалил тест по математике? Это из-за того, что он вовремя не сдал домашнее задание.
Это не только облегчает поиск решения, но и ведет к более открытому общению между ребенком и родителем. А это, в свою очередь, улучшает отношения, основанные на доверии и, что наиболее важно на уважении.
Родители хотят, чтобы дети ходили в лучшую школу, не принимая во внимание психическое здоровье ребенка. В ходе одного опроса 87% студентов колледжей сообщили, что испытывают стресс по поводу своего обучения.
Следовательно, давление на получение образования приводит к ухудшению психического здоровья, такому как депрессия, беспокойство, эмоциональное выгорание, низкое качество жизни и ухудшение сна.
Это может показаться неправильным, но то, что ваш ребенок испытывает небольшую боль, это хорошо. Это не значит, что нужно причинять своим детям физическую боль и доводить их до слез, это позволять им чувствовать боль без особого вмешательства с вашей стороны.
Допустим, ваш ребенок не попадает в команду. Вместо того, чтобы спешить поднять ему настроение, попробуйте дать ему время погоревать и прочувствовать свои эмоции. Это учит вашего ребенка быть сильным и независимым, управлять своим настроением и повысить психическую устойчивость.
Родители постоянно перенапрягаются, тратя так много времени на работу и заботу о других, что часто забывают позаботиться о своих собственных потребностях. Если вы находите время для себя, это не делает вас плохим родителем, скорее это способ стать отличным родителем.
Печальная правда заключается в том, что многие матери идут на жертвы из-за высоких требований к материнству. Из-за этого некоторые женщины ведут менее здоровый образ жизни и это огромная проблема.
Отсутствие здорового образа жизни и пренебрежение своим желаниям может привести к ухудшению психического здоровья, поэтому ставьте свое благополучие на первое место, хотя бы иногда.
Повзрослевшие дети не могут во всем разбираться, в конце концов их мозг окончательно развивается только к 25 годам. Это означает, что не нужно требовать от них того, что вы уже умеете в 30-40-50 лет.
Дайте им время, необходимое для взросления, вместо того чтобы требовать определиться с будущим — профессией и работой. Пусть ребенок начнет пробовать себя во всем, чтобы получить представление о жизни.
Чтобы вы не говорили своим детям, все же поступки важнее слов. Родители не смогут ожидать от своих детей любви и поддержки, если они сами активно этого не демонстрируют. Это печальный урок, который большинство родителей усваивают слишком поздно в жизни.
Одно исследование показало, что младенцы, выросшие с любящими матерями, были более счастливыми, жизнерадостными и менее тревожными, став взрослыми. Поэтому обязательно покажите своим детям, что вы их любите и что вашим словам стоит доверять.
То, что вы родитель не означает, что у вас не должно быть границ. Вы человек и заслуживаете элементарного уважения и достоинства. Например, если вам некомфортно, когда к вам прикасаются, не бойся устанавливать эти границы. Согласно исследованиям Института детской психологии:
«Детям важно научиться устанавливать границы для себя и уважать границы других. Для этого требуется эмпатия — способность понимать, чего хотят и в чем нуждаются другие, а также чего хотят и в чем нуждаются они сами».
Не бойтесь ответить ребенку отказом. Поначалу это может ему не понравиться, но на самом деле вы просто показываете им, как надо уважать других и это будет иметь большое значение, когда они станут старше.
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