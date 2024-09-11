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Posted 11 сентября, 14:52

Published 11 сентября, 14:52

Modified 12 сентября, 06:05

Updated 12 сентября, 06:05

На фестиваль «Книжные аллеи» в Петербурге съехалось 500 тысяч человек

На фестиваль «Книжные аллеи» в Петербурге съехалось 500 тысяч человек

11 сентября 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney
На фестиваль «Книжные аллеи» в Петербурге съехалось 500 тысяч человек
В ходе фестиваля было продано свыше 40 тыс. новых книг. Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского.

Непосредственными участниками программы события стали свыше 20 тысяч любителей чтения. В текущем году программу понедельно структурировали по темам, а одним из самых ярких тематических блоков стала неделя семьи.

На площадки «Книжных аллей» вышли корейские национальные ансамбли, культурно-этнические коллективы и группы из республик Чувашия и Дагестан, Чечни, Якутии, а также из Азербайджана и Армении, сообщает АиФ.

Фестивальный кинотеатр был открыт для зрителей в течение всего лета. Всего в нескольких метрах от Невского проспекта любители кино наслаждались шедеврами золотого фонда «Ленфильма».

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#Олеся Никора#Санкт-Петербург#Досуг#Фестиваль#Книги
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