В репинских «Пенатах» откроют «Ближний круг»

Posted 11 сентября, 15:28
Published 11 сентября, 15:28
Modified 11 сентября, 15:30
Updated 11 сентября, 15:30
Илья Ефимович находился в самом сердце уникального сообщества творческой интеллигенции своей эпохи. Его окружали живописцы, музыканты, представители науки, писатели.
В каждом из шатров демонстрируется одно из увлечений Репина. Выставка рассказывает нам об именитых личностях из мира культуры и науки того периода сквозь призму близкого круга общения живописца.
На церемонии открытия пройдет джазовый концерт и публичное обсуждение «Илья Репин — центр культурной жизни России конца XIX — начала XX века» с участием экспертов в области искусствоведения, пишет spbcult.ru.
Ранее, 5 августа, в день 180-летнего юбилея со дня рождения художника, был презентован каталог-двухтомник полного собрания музея-усадьбы «Пенаты». В первой книге содержится свыше двух сотен работ самого Репина. Вторая книга содержит картины из коллекции живописца и его семьи. Среди них — работы кисти Юрия, сына художника.
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