В репинских «Пенатах» откроют «Ближний круг»

Ранее, 5 августа, в день 180-летнего юбилея со дня рождения художника, был презентован каталог-двухтомник полного собрания музея-усадьбы «Пенаты». В первой книге содержится свыше двух сотен работ самого Репина. Вторая книга содержит картины из коллекции живописца и его семьи. Среди них — работы кисти Юрия, сына художника.