Как я обставила однушку и сэкономила 500 тысяч — личный опыт редактора и практические советы

Гарнитур для кухни мы тоже выбирали через интернет-магазины. Подбирали разные варианты, читали отзывы. Наконец, остановились на небольшом, но вполне симпатичном и уютном комплекте для кухни-студии с мойкой и столешницей. Он обошелся нам в 48 тыс. рублей без установки.