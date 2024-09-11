Как я обставила однушку и сэкономила 500 тысяч — личный опыт редактора и практические советы

Posted 11 сентября, 04:20
Published 11 сентября, 04:20
Modified 11 сентября, 04:20
Updated 11 сентября, 04:20
Квартира в новостройке нам досталась 37,5 кв. м: одна комната, санузел, кухня-студия, прихожая и лоджия. Чистовая отделка в ней была, поэтому оставалось только заполнить пространство мебелью и сантехникой.
В прихожую мы купили комплект с открытой вешалкой с тремя крючками, небольшим зеркалом, тумбой для обуви и закрытым ящиком. Сюда же мы купили небольшой диванчик, чтобы можно было удобно надевать обувь. Кстати, диванчик тоже снабжен парой ящичков и удобной полочкой.
Такие небольшие комплекты для прихожей есть во многих крупных мебельных магазинах. Мы выбирали мебель через интернет-магазин, и весь комплект нам обошелся в 16 тыс. рублей.
Гарнитур для кухни мы тоже выбирали через интернет-магазины. Подбирали разные варианты, читали отзывы. Наконец, остановились на небольшом, но вполне симпатичном и уютном комплекте для кухни-студии с мойкой и столешницей. Он обошелся нам в 48 тыс. рублей без установки.
Для установки мы наняли рабочего по объявлению — это обошлось в 8 тыс. рублей. Так мы смогли сэкономить минимум 50% от рыночной стоимости работы.
Также в кухню мы приобрели через «Яндекс.Маркет»:
Мебель для комнаты искали у региональных производителей. У крупных сетевых мебельных цены зашкаливают, а у небольших производителей стоимость почти в два раза ниже.
В итоге купили кровать, отдельно — матрас для кровати, небольшую прикроватную тумбу, шкаф для одежды. За всё заплатили 82 тыс. рублей. Дополнительно купили телевизор за 47 тыс. рублей.
Санузел был оборудован сантехникой от застройщика. Она нас устроила, поэтому дополнительно приобрели лишь стиральную машинку — 42 тыс. рублей.
На обустройство квартиры мы потратили порядка 400 тысяч рублей, включая разные дополнительные мелочи. Если учитывать рыночные цены, то мы смогли сэкономить 50–70% затрат.
Конечно, интерьер временный и брался не на века, но на первое время этого вполне достаточно. Уютно, компактно, функционально и недорого.
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