newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 04:20

Published 11 сентября, 04:20

Modified 11 сентября, 04:20

Updated 11 сентября, 04:20

Как я обставила однушку и сэкономила 500 тысяч — личный опыт редактора

Как я обставила однушку и сэкономила 500 тысяч — личный опыт редактора и практические советы

11 сентября 2024, 04:20
Фото: Изображение Midjourney
Как я обставила однушку и сэкономила 500 тысяч — личный опыт редактора
Квартиру в новостройке нужно обставлять, а денег в обрез. Расскажу, как я бюджетно обставила однокомнатную квартиру мебелью и бытовой техникой. Спойлер: крупные сетевые магазины я обходила стороной.

Квартира в новостройке нам досталась 37,5 кв. м: одна комната, санузел, кухня-студия, прихожая и лоджия. Чистовая отделка в ней была, поэтому оставалось только заполнить пространство мебелью и сантехникой.

Прихожая

В прихожую мы купили комплект с открытой вешалкой с тремя крючками, небольшим зеркалом, тумбой для обуви и закрытым ящиком. Сюда же мы купили небольшой диванчик, чтобы можно было удобно надевать обувь. Кстати, диванчик тоже снабжен парой ящичков и удобной полочкой.

Такие небольшие комплекты для прихожей есть во многих крупных мебельных магазинах. Мы выбирали мебель через интернет-магазин, и весь комплект нам обошелся в 16 тыс. рублей.

Прихожая в однокомнатной квартиреПрихожая в однокомнатной квартире
Прихожая в однокомнатной квартире. Фото: mebel-vsem74.ru

Кухня

Гарнитур для кухни мы тоже выбирали через интернет-магазины. Подбирали разные варианты, читали отзывы. Наконец, остановились на небольшом, но вполне симпатичном и уютном комплекте для кухни-студии с мойкой и столешницей. Он обошелся нам в 48 тыс. рублей без установки.

Для установки мы наняли рабочего по объявлению — это обошлось в 8 тыс. рублей. Так мы смогли сэкономить минимум 50% от рыночной стоимости работы.

Также в кухню мы приобрели через «Яндекс.Маркет»:

  • духовой шкаф с функцией СВЧ — 45 тыс. рублей;
  • холодильник — 48 тыс. рублей;
  • встраиваемую варочную электропанель за 18 тыс. рублей;
  • обеденный стол и два стула за 6 тыс. рублей;
  • небольшой диванчик за 22 тыс. рублей.
Кухня в однокомнатной квартиреКухня в однокомнатной квартире
Кухня в однокомнатной квартире. Фото: www.ivd.ru

Комната

Мебель для комнаты искали у региональных производителей. У крупных сетевых мебельных цены зашкаливают, а у небольших производителей стоимость почти в два раза ниже.

В итоге купили кровать, отдельно — матрас для кровати, небольшую прикроватную тумбу, шкаф для одежды. За всё заплатили 82 тыс. рублей. Дополнительно купили телевизор за 47 тыс. рублей.

Спальня в однокомнатной квартиреСпальня в однокомнатной квартире
Спальня в однокомнатной квартире. Фото: ivd.ru

Санузел

Санузел был оборудован сантехникой от застройщика. Она нас устроила, поэтому дополнительно приобрели лишь стиральную машинку — 42 тыс. рублей.

Санузел был оборудован сантехникой от застройщикаСанузел был оборудован сантехникой от застройщика
Санузел был оборудован сантехникой от застройщика. Фото: design.pibig.info

Итог

На обустройство квартиры мы потратили порядка 400 тысяч рублей, включая разные дополнительные мелочи. Если учитывать рыночные цены, то мы смогли сэкономить 50–70% затрат.

Конечно, интерьер временный и брался не на века, но на первое время этого вполне достаточно. Уютно, компактно, функционально и недорого.

Читайте также:
Чтобы обувь не валялась под ногами, а был порядок: полезные идеи для прихожей7 хитрых способов органично вписать телевизор в интерьер гостинойВсего один предмет мебели будет кричать о стильном интерьере вашего дома
#Екатерина Непомнящая#Мебель#Дом и сад#Бюджетный дизайн
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика