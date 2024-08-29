7 хитрых способов органично вписать телевизор в интерьер гостиной

Posted 29 августа, 10:06
Published 29 августа, 10:06
Modified 10 сентября, 06:34
Updated 10 сентября, 06:34
Телевизоры являются неотъемлемой частью многих домов, но сделать их привлекательными может быть непросто. К счастью, современные плоские экраны прошли долгий путь от квадратных ящиков, что упрощает дизайнерскую задачу. Эти гениальные идеи помогут решить проблему черного квадрата.
Подумайте о том, чтобы превратить свой телевизор в художественную картину. Например, некоторые производители предлагают специальные телевизионные рамки, которые можно подобрать в зависимости от интерьера — от богатого золота до выбеленного дерева.
Samsung The Frame — популярный вариант телевизора для любителей дизайна. Благодаря матовому дисплею и настраиваемым рамкам этот телевизор выглядит как настоящее произведение искусства. Его художественный режим позволяет отображать художественные работы и личные фотографии на цифровом дисплее.
Другой вариант — серия Sony A8H, которая отличается похожей художественной эстетикой, тонкой рамкой, а также высококонтрастным OLED-дисплеем. Но что делает это изделие уникальным, так это его дизайн без зазоров, в результате чего телевизор располагается вплотную к стене — совсем как настоящее произведение искусства.
Если есть возможность, установите раздвижные двери у мебельной стенки, чтобы скрыть телевизор. В зависимости от архитектурных возможностей и стиля помещения, можно разработать индивидуальное решение.
Используйте телевизор как центровую фигуру для размещения произведений искусства, скульптур или фотографий в рамках. Это позволит создать визуальный якорь на пустом месте и сформировать объединяющий фон. Украсьте полки предметами коллекционирования, вазами или картинами, прислонив их к стене.
Если позволяет бюджет, обратитесь к специалисту, чтобы спроектировать стену с книжными полками и отделением для вашего телевизора. Такой большой шкаф станет удобным местом для хранения личных вещей, игрушек, принадлежностей для шитья и прочих предметов.
Акцентные стены — это проверенный метод дизайна, который гармонично вписывает телевизор в интерьер, создает фокус и украшает голую стену. Чтобы создать собственную акцентную стену — либо окрасьте ее в яркий оттенок, либо установите нестандартные панели.
Простой и непритязательный способ спрятать телевизор — это просто купить телевизионный шкаф, состоящий из двух частей. Это универсальное изделие идеально подходит для гостиной, спальни или рабочего кабинета. Оно оснащено двумя выдвижными ящиками, двустворчатыми дверцами и вырезами для подключения шнура.
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