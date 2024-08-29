7 хитрых способов органично вписать телевизор в интерьер гостиной

Другой вариант — серия Sony A8H, которая отличается похожей художественной эстетикой, тонкой рамкой, а также высококонтрастным OLED-дисплеем. Но что делает это изделие уникальным, так это его дизайн без зазоров, в результате чего телевизор располагается вплотную к стене — совсем как настоящее произведение искусства.