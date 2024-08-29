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Posted 29 августа, 10:06

Published 29 августа, 10:06

Modified 10 сентября, 06:34

Updated 10 сентября, 06:34

7 хитрых способов органично вписать телевизор в интерьер гостиной

7 хитрых способов органично вписать телевизор в интерьер гостиной

29 августа 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
Черный прямоугольник телевизора не вписывается в интерьер вашей гостинной или спальни? Мы расскажем, как его замаскировать или грамотно интегрировать в помещение.

Телевизоры являются неотъемлемой частью многих домов, но сделать их привлекательными может быть непросто. К счастью, современные плоские экраны прошли долгий путь от квадратных ящиков, что упрощает дизайнерскую задачу. Эти гениальные идеи помогут решить проблему черного квадрата.

1. Рамка для телевизора

Рамка для телевизораРамка для телевизора
Рамка для телевизора. Фото: MARTY BALDWIN

Подумайте о том, чтобы превратить свой телевизор в художественную картину. Например, некоторые производители предлагают специальные телевизионные рамки, которые можно подобрать в зависимости от интерьера — от богатого золота до выбеленного дерева.

2. «Дизайнерские» телевизоры

«Дизайнерские» телевизоры«Дизайнерские» телевизоры
«Дизайнерские» телевизоры. Фото: www.samsung.com

Samsung The Frame — популярный вариант телевизора для любителей дизайна. Благодаря матовому дисплею и настраиваемым рамкам этот телевизор выглядит как настоящее произведение искусства. Его художественный режим позволяет отображать художественные работы и личные фотографии на цифровом дисплее.

Другой вариант — серия Sony A8H, которая отличается похожей художественной эстетикой, тонкой рамкой, а также высококонтрастным OLED-дисплеем. Но что делает это изделие уникальным, так это его дизайн без зазоров, в результате чего телевизор располагается вплотную к стене — совсем как настоящее произведение искусства.

3. Раздвижной панельный механизм

Раздвижной панельный механизмРаздвижной панельный механизм
Раздвижной панельный механизмРаздвижной панельный механизм
Раздвижной панельный механизм. Фото: MARTY BALDWIN

Если есть возможность, установите раздвижные двери у мебельной стенки, чтобы скрыть телевизор. В зависимости от архитектурных возможностей и стиля помещения, можно разработать индивидуальное решение.

4. Включите телевизор в картинную галерею

Телевизор вместе с арт-объектамиТелевизор вместе с арт-объектами
Телевизор вместе с арт-объектами. Фото: DYLAN CHANDLER

Используйте телевизор как центровую фигуру для размещения произведений искусства, скульптур или фотографий в рамках. Это позволит создать визуальный якорь на пустом месте и сформировать объединяющий фон. Украсьте полки предметами коллекционирования, вазами или картинами, прислонив их к стене.

5. Сбалансируйте телевизор с помощью декора

Сбалансируйте присутствие телевизора с помощью декораСбалансируйте присутствие телевизора с помощью декора
Сбалансируйте присутствие телевизора с помощью декора. Фото: KIM CORNELISON

Если позволяет бюджет, обратитесь к специалисту, чтобы спроектировать стену с книжными полками и отделением для вашего телевизора. Такой большой шкаф станет удобным местом для хранения личных вещей, игрушек, принадлежностей для шитья и прочих предметов.

6. Сделайте телевизор частью акцентной стены

Сделайте телевизор частью акцентной стеныСделайте телевизор частью акцентной стены
Сделайте телевизор частью акцентной стеныСделайте телевизор частью акцентной стены
Сделайте телевизор частью акцентной стены. Фото: Изображение Midjourney

Акцентные стены — это проверенный метод дизайна, который гармонично вписывает телевизор в интерьер, создает фокус и украшает голую стену. Чтобы создать собственную акцентную стену — либо окрасьте ее в яркий оттенок, либо установите нестандартные панели.

7. Шкаф — медиацентр с дверцами

Шкаф — медиацентр с дверцамиШкаф — медиацентр с дверцами
Шкаф — медиацентр с дверцами. Фото: ADAM ALBRIGHT

Простой и непритязательный способ спрятать телевизор — это просто купить телевизионный шкаф, состоящий из двух частей. Это универсальное изделие идеально подходит для гостиной, спальни или рабочего кабинета. Оно оснащено двумя выдвижными ящиками, двустворчатыми дверцами и вырезами для подключения шнура.

Ранее мы рассказывали, как какие тренды российские дизайнеры считают невыгодными, какие вытяжки на кухне стали невероятно популярными, привлекая внимание и как хранить бытовую технику, чтобы это было действительно удобно.

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#Эмилия Шпилева#Мебель#Дизайн#Интерьер#Телевизор#Искусство и дизайн
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