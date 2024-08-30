Чтобы обувь не валялась под ногами, а был порядок: полезные идеи для прихожей

Осень — это то время, когда в прихожей становится в два раза больше обуви — появляются школьные сменки, кроссовки, новые ботинки по сезону, резиновые сапоги и другая обувка. Многие не носят одну пару, предпочитая иметь минимум две для смены. Куда же девать всю эту многочисленную обувь, которая валяется под ногами и уже не влазит в полки?