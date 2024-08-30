Чтобы обувь не валялась под ногами, а был порядок: полезные идеи для прихожей

Posted 30 августа, 09:12
Published 30 августа, 09:12
Modified 10 сентября, 06:36
Updated 10 сентября, 06:36
Осень — это то время, когда в прихожей становится в два раза больше обуви — появляются школьные сменки, кроссовки, новые ботинки по сезону, резиновые сапоги и другая обувка. Многие не носят одну пару, предпочитая иметь минимум две для смены. Куда же девать всю эту многочисленную обувь, которая валяется под ногами и уже не влазит в полки?
Рассказываем, как подойти к холодному сезону с умом, правильно организовать хранение в прихожей, чтобы у каждой вещи было свое место.
Прежде чем приступать к организации прихожей, постарайтесь избавиться от вещей, которые вам больше не нужны. Это позволяет вам видеть фактическое количество вещей, которые вы храните. В этом случае пожертвуйте или выбросьте обувь, которая больше не подходит, не соответствует вашему стилю, неудобна или повреждена.
В идеальном мире вся обувь должна храниться вместе, но часто из-за ограничения пространства ее хранят в разных местах. Вот тут-то и пригодится организационный элемент.
Если вы каждый день надеваете и снимаете одну и ту же пару кроссовок, убирать их в шкаф наверх будет довольно неудобно. Для них должно быть отведено место у входной двери — в прихожей.
Для этого необходимо выбрать правильную полку для обуви. Но ее тип и конфигурация обязательно должны учитывать, сколько членов семьи живет в доме и какое количество обуви обычно носит семья. Например, хорошим решением станет выделение для каждого человека по одной секции или полке.
Стандартная двух или трехъярусная полка — простое решение, и она лучше всего подходит для повседневной обуви у входной двери, поскольку на ней не помещается слишком много обуви одновременно. Для больших семей приобретите высокую вертикальную полку, на которой поместятся пара каждого. Также для удобства можно приобрести подставку, которая размещает один ботинок над другим, для экономии места.
Подходящей альтернативой стеллажу является шкаф, в котором вместо полок предусмотрены отдельные прорези для обуви. Недостатком такого ящика является то, что многие ячейки слишком малы, чтобы вместить массивную обувь.
Подвесной органайзер для обуви может хорошо подойти для обуви на плоской подошве, который можно повесить в шкафу для верхней одежды.
Многофункциональная мебель значительно улучшает небольшие пространства. Скамейка или пуфик со скрытым местом для хранения — отличное место для обуви, потому что они содержат ее в порядке и дают вам возможность присесть, завязывая шнурки.
Если в вашем регионе часто бывает ненастная погода, у вас должно быть специально отведенное место для хранения мокрой или грязной обуви. Найдите коврик с высокими бортами из материала, например, резины, или коврик с ячейками.
Если у вас нет места, чтобы хранить всю обувь в коридоре круглый год, найдите несколько вариантов хранения и меняйте их в зависимости от сезона. Например, зимние ботинки могут жить под кроватью в летние месяцы. Когда сезон сменится, достаньте ботинки и положите туда шлепанцы и сандалии.
Коробки для обуви — прекрасный контейнер, который вы бесплатно получаете при покупке. Их не стоит выкидывать, а использовать в дальнейшем для хранения под кроватью. Это место подходит для тех вещей, которыми вы редко пользуетесь. Для облегчения поисков нужной пары можно сделать маленькие фотографии и наклеить их на соответствующую коробку.
Для ботинок от середины икры до колена, особенно тех, которые сделаны из замши и других мягких материалов, подумайте о том, чтобы подвесить их на зажимы, сделанные специально для этой цели.
Вместо того, чтобы занимать драгоценное место на полке или в коробке, используйте простую корзину большого размера для хранения повседневной обуви. Выделите по одному для каждого члена семьи и разместите их в прихожей, чтобы каждый мог положить туда свои кроссовки или сандалии. Превратите это в игру для самых маленьких, чтобы приучить их содержать свои вещи в порядке.
Эти пластиковые и легкие коробки обычно прозрачные, что позволяет видеть, какая обувь хранится. Составив их в ряд вы получите не только удобное, но и красивое хранилище. Однако, такой вариант больше всего подходит для отдельных гардеробных комнат или для хранения в платяном шкафу, нежели в коридоре.
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