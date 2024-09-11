Эти три принта постепенно вытесняют хищные узоры — скоро их будут носить все

Легендарный тай-дай с триумфом вернулся на подиумы в новом сезоне. И любители этого принта уже в предвкушении новинок с расцветкой — как будто на холст разлили несколько красок и перемешали. Вы можете купить футболку или юбку с популярным принтом, а также трендовое платье. В более холодном сезоне дизайнеры предлагают обратить внимание на акцентные брюки и жакеты с разводами.