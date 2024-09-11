Эти три принта постепенно вытесняют хищные узоры — скоро их будут носить все

Posted 11 сентября, 09:01
Published 11 сентября, 09:01
Modified 12 сентября, 10:52
Updated 12 сентября, 10:52
Принт зебра, в каких оттенках он бы ни был представлен, всегда будет универсальным и отлично впишется в любое сочетание цветов. Так, классическим считается черно-белый принт. Он прекрасно миксуется с черным, белым, красным, синим. Если захотелось внести разнообразия и яркости в образ, смело выбирайте «зебру в цвете». Но при миксе такого принта лучше отдать предпочтение однотонным предметам гардероба.
Легендарный тай-дай с триумфом вернулся на подиумы в новом сезоне. И любители этого принта уже в предвкушении новинок с расцветкой — как будто на холст разлили несколько красок и перемешали. Вы можете купить футболку или юбку с популярным принтом, а также трендовое платье. В более холодном сезоне дизайнеры предлагают обратить внимание на акцентные брюки и жакеты с разводами.
Цветочный принт тоже вневременное явление в моде, но в этом сезоне интерес стилистов направлен не на мелкий узор, а на гипертрофированно крупный цветочный принт. При этом важен еще и цвет.
Дизайнеры советуют присмотреться к осенним оттенкам — горчичному, желтому, коричневому, бордовому, терракоте.
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