Реанимируем волосы после отпуска: как остановить выпадение

Posted 10 сентября, 08:11
Published 10 сентября, 08:11
Modified 10 сентября, 08:13
Updated 10 сентября, 08:13
Если кончики ваших волос начали сечься, чрезмерно высохли и стали похожи на солому, смиритесь с тем, что восстановлению это не подлежит. Действовать необходимо кардинально — то есть. стричь. Если этого не сделать, волосы начнут слоиться еще больше, и спасти их в дальнейшем будет очень трудно.
Прочность волосам обеспечивает их средний слой — тот самый, который расположен под кутикулой. Именно он может составлять более 80% от их объема. Структура этого слоя напоминает закрученные жгутами веревочные лестницы. Если волосы повреждены, то эти «лестницы» распадаются.
Чтобы восстановить структуру, необходимо для ухода за волосами использовать специальные средства — в их составе должны присутствовать аминокислоты гидрофобного типа, например, кератин, а также цистеин. Но и это еще не все, ведь важно восстановить не только структуру, но и вернуть волосам плотность, эластичность и гладкость. С этой целью пустоты в среднем слое заполняются липидами. Так что потребуется курс домашнего ухода, рассчитанный минимум на пять процедур.
В восстановлении волос после отпуска очень эффективны маски на масляной основе. Однако держать на голове их нужно долго — несколько часов. Важно выбрать масло правильно — предпочтение стоит отдавать средствам с экстрактами кокоса или масла гхи.
Для повседневного ухода за поврежденными волосами подойдет шампунь без сульфатов и с увлажняющими ингредиентами. Такие средства деликатно и безопасно очищают волосы и не деформируют кутикулу.
Для ухода за пористыми или поврежденными волосами, равно как и за очень длинными, лучше использовать ковошинг. Такой способ устраняет эффект сухих волос, делая пряди эластичными и красивыми. В случае, если сухие волосы сочетаются с кожей головы, склонной к жирности, стоит ориентироваться на мытье комбинированного типа. Принцип заключается в следующем: шампунь наносится на зону возле корней волос, на сами пряди — ковошинг, и далее волосы нужно будет слегка помассировать и смыть уходовые средства.
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