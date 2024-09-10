Реанимируем волосы после отпуска: как остановить выпадение

Чтобы восстановить структуру, необходимо для ухода за волосами использовать специальные средства — в их составе должны присутствовать аминокислоты гидрофобного типа, например, кератин, а также цистеин. Но и это еще не все, ведь важно восстановить не только структуру, но и вернуть волосам плотность, эластичность и гладкость. С этой целью пустоты в среднем слое заполняются липидами. Так что потребуется курс домашнего ухода, рассчитанный минимум на пять процедур.