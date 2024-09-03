Раскройте секреты биозавивки: как получить упругие кудри без вреда для волос

Posted 3 сентября, 17:53
Published 3 сентября, 17:53
Modified 3 сентября, 17:53
Updated 3 сентября, 17:53
Биозавивка — это процедура, которая формирует кудри, используя натуральные компоненты, такие как цистеин, вместо агрессивных химикатов. Это делает ее более щадящей и безопасной для структуры волос. Локоны сохраняются на несколько месяцев, выглядят здоровыми и блестящими.
Процедура начинается с нанесения специального состава на волосы, после чего они накручиваются на бигуди и обрабатываются раствором, содержащим цистеамин и гликолевую кислоту. Завершает процесс нанесение фиксирующего средства и укладка.
Для поддержания здоровья кудрей используйте увлажняющие и питательные средства. Специальные шампуни и кондиционеры помогут сохранить их мягкость и блеск.
Биозавивка дарит естественные и упругие локоны, не требуя ежедневного использования стайлеров и не повреждая волосы, написал Marieclaire.ru. Попробуйте, если хотите добавить вашим локонам выразительности и здоровья.
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