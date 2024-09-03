Раскройте секреты биозавивки: как получить упругие кудри без вреда для волос

Биозавивка — это процедура, которая формирует кудри, используя натуральные компоненты, такие как цистеин, вместо агрессивных химикатов. Это делает ее более щадящей и безопасной для структуры волос. Локоны сохраняются на несколько месяцев, выглядят здоровыми и блестящими.