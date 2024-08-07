5 стрижек, которые старят — никогда не делайте их

Posted 7 августа, 16:16
Published 7 августа, 16:16
Modified 10 сентября, 05:11
Updated 10 сентября, 05:11
Ультракороткие стрижки подчеркивают возраст и состояние кожи. Вместо этого выбирайте градуированное каре или пикси с челкой для объема и современного стиля.
Длинные волосы теряют блеск и объем с возрастом. Оптимальный вариант — стрижка до плеч или чуть ниже, которая освежит ваш образ.
Ретро-стрижка из 70-х выглядит несерьезно. Асимметричные стрижки помогут удлинить лицо и добавить элегантности.
Ровная челка подчеркивает морщины. Челка-шторка универсальна и мягко обрамляет лицо, придавая свежести.
Геометрические стрижки устарели и добавляют возраст. Выбирайте объемные, естественные линии для мягкого и женственного образа, написал журнал Woman.ru.
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