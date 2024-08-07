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Posted 7 августа, 16:16

Published 7 августа, 16:16

Modified 10 сентября, 05:11

Updated 10 сентября, 05:11

5 стрижек, которые старят — никогда не делайте их

5 стрижек, которые старят — никогда не делайте их

7 августа 2024, 16:16
Фото: Изображение Midjourney
Узнайте, какие стрижки могут визуально добавить вам годы и какие современные альтернативы помогут сохранить молодость и свежесть.

Стрижки, которые старят

Слишком короткая стрижка или «под мальчика»

Ультракороткие стрижки подчеркивают возраст и состояние кожи. Вместо этого выбирайте градуированное каре или пикси с челкой для объема и современного стиля.

Локоны до пола

Длинные волосы теряют блеск и объем с возрастом. Оптимальный вариант — стрижка до плеч или чуть ниже, которая освежит ваш образ.

Гаврош

Ретро-стрижка из 70-х выглядит несерьезно. Асимметричные стрижки помогут удлинить лицо и добавить элегантности.

Челка по линейке

Ровная челка подчеркивает морщины. Челка-шторка универсальна и мягко обрамляет лицо, придавая свежести.

Четкость и геометричность

Геометрические стрижки устарели и добавляют возраст. Выбирайте объемные, естественные линии для мягкого и женственного образа, написал журнал Woman.ru.

Еще несколько советов

  1. Играйте с текстурой Добавьте объем и движение вашим волосам с помощью слоев и текстурирования. Это придаст прическе живость и молодость.
  2. Правильная длина Избегайте крайностей в длине. Средняя длина, особенно на уровне плеч, универсальна и подходит для большинства типов лица и возрастов.
  3. Цветовые акценты Осветление прядей вокруг лица создаст эффект сияния и молодости. Избегайте слишком темных оттенков, которые могут сделать черты лица более резкими.
  4. Укладка с легкостью Избегайте тяжелых, застывших укладок. Естественные, слегка растрепанные локоны или мягкие волны придают прическе легкость и динамику.
  5. Ухаживайте за волосами Регулярное подравнивание кончиков, использование увлажняющих масок и отказ от частого использования горячих инструментов помогут сохранить здоровье и красоту волос.
  6. Консультируйтесь с профессионалами Периодически посещайте стилиста, чтобы обновлять стрижку и цвет, учитывая новые тенденции и ваши индивидуальные особенности.
  7. Выбирайте прически и стрижки, которые подчеркнут вашу индивидуальность и придадут уверенности. Уверенность — лучшее украшение, которое может носить женщина.
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#Ольга Земскова#Красота#Волосы#Прически#Стрижки#Уход за волосами
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