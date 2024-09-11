3 потрясающих супа для твоей идеальной фигуры — то, что нужно осенью

Суп с шампиньонами Мини-солянка Фасолевый суп

Низкокалорийные, но сытные супы помогут не набрать лишние кило и в то же время согреют холодной осенью и избавят от чувства голода. В нашей подборке — быстрые, простые и необычайно вкусные рецепты осенних супчиков