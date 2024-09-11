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Posted 11 сентября, 03:41

Published 11 сентября, 03:41

Modified 11 сентября, 03:41

Updated 11 сентября, 03:41

3 потрясающих супа для твоей идеальной фигуры — то, что нужно осенью

3 потрясающих супа для твоей идеальной фигуры — то, что нужно осенью

11 сентября 2024, 03:41
Фото: Изображение Midjourney
3 потрясающих супа для твоей идеальной фигуры — то, что нужно осенью
Низкокалорийные, но сытные супы помогут не набрать лишние кило и в то же время согреют холодной осенью и избавят от чувства голода. В нашей подборке — быстрые, простые и необычайно вкусные рецепты осенних супчиков

Суп с шампиньонами

  1. 5–7 шампиньонов среднего размера нарезаем в произвольной форме. Чуть обжариваем на сковороде.
  2. Добавляем к шампиньонам одну тертую морковку и тоже слегка обжариваем на среднем огне.
  3. 200 г брокколи (свежей либо замороженной) разбираем на соцветия.
  4. Нарезаем на кубики 1–2 картофелины.
  5. В кипящую воду всыпаем овощи и обжаренные с морковкой шампиньоны. Чуть присаливаем и варим 10–15 минут.
  6. На крупной терке натираем два плавленых сырка. Чтобы было проще, сырки лучше перед этим поместить ненадолго в морозилку.
  7. Всыпаем тертые сырки в суп и варим 5 минут, пока они не растворятся.
  8. Посыпаем суп рубленой зеленью. Подаем с сухариками, подсушенными на сухой сковороде.
Суп с шампиньонамиСуп с шампиньонами
Суп с шампиньонами. Фото: Изображение Midjourney

Мини-солянка

  1. Сосиски из индейки нарезаем кружочками — достаточно 2–3 шт. Слегка обжариваем на сковороде.
  2. В кастрюле кипятим 2–2,5 л воды. Всыпаем нарезанный кубиками картофель (2 шт.) и сосиски.
  3. На этой же сковороде обжариваем морковь и лук, нарезанные кубиками. Добавляем к ним одну столовую ложку с горкой томатной пасты. Тушим 5–7 минут и кладем в суп.
  4. Нарезаем кружочками 5–6 огурцов-корнишонов и зеленые оливки — 1 банку. Добавляем в кастрюлю.
  5. Провариваем всё вместе 10 минут. За пару минут до конца готовки добавляем в кастрюлю 4–5 долек лимона.
Мини-солянкаМини-солянка
Мини-солянка. Фото: Изображение Midjourney

Фасолевый суп

  1. 1 небольшой цуккини (или кабачок) и 1 небольшой красный перец нарежьте кубиками.
  2. В сотейнике разогрейте растительное масло и слегка обжарьте овощи. Добавьте к ним 1,5 литра воды и полбанки консервированной красной фасоли.
  3. Когда суп закипит, добавьте немного макаронных изделий — «бантики».
  4. Посолите, поперчите суп. За пару минут до конца варки всыпьте рубленую зелень: базилик, петрушку, укроп.
Фасолевый супФасолевый суп
Фасолевый суп. Фото: Изображение Midjourney
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#Екатерина Непомнящая#Осень#Еда#Рецепты#Супы
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