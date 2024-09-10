newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября, 09:16

Published 10 сентября, 09:16

Modified 12 сентября, 10:51

Updated 12 сентября, 10:51

Когда моим домашним надоедает гарнир из гречки, я готовлю ее по-новому — добавки просят все. Рецепт от редактора

Когда моим домашним надоедает гарнир из гречки, я готовлю ее по-новому — добавки просят все. Рецепт от редактора

10 сентября 2024, 09:16
Фото: 1MI
Гречка — полезный диетический продукт, поэтому я стараюсь как можно чаще использовать ее в качестве гарнира. По крайней мере, чаще риса, картофеля и макарон, которые диетологи не очень-то жалуют. Порой крупа, конечно, надоедает. Поэтому я всегда изобретают из нее что-то особенное.

Недавно на просторах Интернета мне попался рецепт, который я усовершенствовала в связи с тем, что сейчас на дворе бабье лето — на прилавках еще много сезонных овощей, которые сделают блюдо еще более полезным и витаминным. Итак…

Гречка с овощами по-болгарски

Для приготовления этого блюда нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • гречневая крупа — 250 г
  • морковь — 1 крупная или 2 мелкие
  • луковица — 1 шт.
  • баклажаны — 2 шт.
  • помидор — 1 крупный
  • зелень
  • соль, перец, любимые специи
Фото: 1MI

Приготовление:

Для начала нужно срезать плодоножки у баклажанов, порезать их крупным кубиком, сложить в миску, хорошенько посолить и оставить на некоторое время, чтобы из овощей вышла вся горечь.

А мы в это время займемся зажаркой. В сотейник или казанчик с растительным маслом отправляем предварительно почищенные и порезанные средним кубиком лук и морковь. Обжариваем их до золотистого цвета.

Как только овощи зарумянились, кладем баклажаны, которые перед этим хорошо отжали от выделившегося сока. Жарим их еще 7–10 минут.

Затем добавляем хорошенько промытую гречневую крупу и заливаем все это водой объемом (примерно 500 мл), солим и перчим по вкусу. После закипания убавляем огонь на медленный и готовим примерно 20 минут до полного выпаривания воды.

Когда гречка с овощами уже готова, добавляю в нее протертый через терку помидор и еще немного томлю на среднем огне. Ну и финальный штрих — мелко нарезанная зелень.

Читайте также:
Рецепт домашнего сливочно-ванильного крема для кофеПочему ваш салат не помогает худеть: ошибки, которые все совершаютКак приготовить идеальный рис для суши: 7 рецептов, которые покорят всех
#Алла Хан#Еда#Гречка с овощами#Блюда#Рецепты
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика