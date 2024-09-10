Когда моим домашним надоедает гарнир из гречки, я готовлю ее по-новому — добавки просят все. Рецепт от редактора

Posted 10 сентября, 09:16
Published 10 сентября, 09:16
Modified 12 сентября, 10:51
Updated 12 сентября, 10:51
Недавно на просторах Интернета мне попался рецепт, который я усовершенствовала в связи с тем, что сейчас на дворе бабье лето — на прилавках еще много сезонных овощей, которые сделают блюдо еще более полезным и витаминным. Итак…
Для приготовления этого блюда нам понадобятся следующие ингредиенты:
Для начала нужно срезать плодоножки у баклажанов, порезать их крупным кубиком, сложить в миску, хорошенько посолить и оставить на некоторое время, чтобы из овощей вышла вся горечь.
А мы в это время займемся зажаркой. В сотейник или казанчик с растительным маслом отправляем предварительно почищенные и порезанные средним кубиком лук и морковь. Обжариваем их до золотистого цвета.
Как только овощи зарумянились, кладем баклажаны, которые перед этим хорошо отжали от выделившегося сока. Жарим их еще 7–10 минут.
Затем добавляем хорошенько промытую гречневую крупу и заливаем все это водой объемом (примерно 500 мл), солим и перчим по вкусу. После закипания убавляем огонь на медленный и готовим примерно 20 минут до полного выпаривания воды.
Когда гречка с овощами уже готова, добавляю в нее протертый через терку помидор и еще немного томлю на среднем огне. Ну и финальный штрих — мелко нарезанная зелень.
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