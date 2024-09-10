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Posted 10 сентября, 12:55

Published 10 сентября, 12:55

Modified 12 сентября, 10:52

Updated 12 сентября, 10:52

Стилист Влад Лисовец назвал незаменимый предмет гардероба — он точно есть в вашем шкафу

Стилист Влад Лисовец назвал незаменимый предмет гардероба — он точно есть в вашем шкафу

10 сентября 2024, 12:55
Фото: freepik
Иногда образ, созданный из однотонных вещей, надоедает, кажется скучным и однообразным. Поэтому возникает естественное желание — сделать более ярким и оригинальным. Популярный стилист Влад Лисовец рассказал, как всего один предмет одежды может все изменить.

По словам стилиста, тельняшка или любой контрастный топ в полоску, который точно есть в гардеробе любой девушки, сделают образ моложавым, нескучным и обращающим на себя внимание.

С джинсами

Тельняшка отлично сочетается с джинсами, особенно если полоска синяя. Вообще, тельняшка и джинсы — это классика стиля кэжуал, она всегда вне времени.

С брюками

Также топ прекрасно смотрится и сочетании с брюками — как спортивного, так и классического кроя. В этом случае можно сделать на ставку на оверсайз тельняшку, чтобы образ выглядел более расслабленным.

Фото: freepik

С сарафаном или платьем

А вот под платье с коротким рукавом или сарафан лучше надеть облегающую тельняшку — так образ будет более аккуратным.

С юбкой

Хотите создать женственный образ? Нет ничего проще. Юбку с любимым полосатым топом станет отличным решением. Идеальна в данном случае модель полуоблегающей юбки А-силуэта.

Фото: freepik

Под костюм

Если в вашем офисе нет строгого дресс-кода, то сугубо деловой образ можно оживить тельняшкой. Это внесет яркую изюминку в трудовые будни.

С кожей

С брутальной кожей тельняшка тоже сочетается в лучшем виде, будь то кожаные брюки или юбка.

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#Алла Хан#Мода#Стиль#Одежда
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