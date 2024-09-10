Какие имиджевые очки в моде — выбираем главный аксессуар сезона-2024

Posted 10 сентября, 11:12
Published 10 сентября, 11:12
Modified 10 сентября, 11:16
Updated 10 сентября, 11:16
Тренд на нулевые коснулся и аксессуаров. В коллекциях дизайнеров — огромные очки, закрывающие половину лица. Раньше такую модель использовали лыжники для защиты глаз от солнца. Теперь же огромные ретроочки носят и городские модники.
Еще один ретровариант, но уже в стиле 60-х. Сами линзы могут быть разных форм и размеров, но вот оправа должна быть непременно массивной и толстой. Именно такие модели носили аристократы середины прошлого века. Модель ассоциируется с тихой роскошью и «минимализмом богачей».
Еще один трендовый вариант — оправа массивная только в верхней части очков. Снизу линзы обрамлены тонкой оправой либо вовсе без оправы.
Нестареющий хит нулевых присутствует в коллекциях всех модных дизайнеров. Очки-авиаторы сами по себе эффектны и самодостаточны, поэтому не нуждаются в модных оправах и декоре. Они отлично сочетаются с другим хитом сезона-2024 — курткой-пилотом.
Хит винтажного стиля — очки круглой формы. Модель органично смотрится с тонкой серебристой или золотистой оправой, придающей образу изящности и утонченности.
Для смелых образов выбираем очки нестандартной формы. Например, обратите внимание на футуристичную модель от Balenciaga — удлиненные кверху очки с металлизированной оправой.
Еще одна трендовая модель сезона-2024 — очки-бабочки. Очень яркая модель и так бросается в глаза, поэтому снабжена тонкой, почти незаметной оправой.
Модель похожа на очки велосипедистов — обтекаемая оправа придает пикантности любому образу. Спортивные очки уже примерили на себя все модные инфлюэнсеры: Рианна, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян и даже члены британской королевской семьи.
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