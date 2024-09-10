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Posted 10 сентября, 11:12

Published 10 сентября, 11:12

Modified 10 сентября, 11:16

Updated 10 сентября, 11:16

Какие имиджевые очки в моде — выбираем главный аксессуар сезона-2024

Какие имиджевые очки в моде — выбираем главный аксессуар сезона-2024

10 сентября 2024, 11:12
Фото: grazia.ru, fashionapp.ru
Какие имиджевые очки в моде — выбираем главный аксессуар сезона-2024
Не стоит полностью менять свой гардероб, чтобы быть на стиле. Главный трендовый аксессуар нынешнего сезона — имиджевые очки. Популярные модели очков для повседневного лука и делового стиля.

Большие очки без оправы

Тренд на нулевые коснулся и аксессуаров. В коллекциях дизайнеров — огромные очки, закрывающие половину лица. Раньше такую модель использовали лыжники для защиты глаз от солнца. Теперь же огромные ретроочки носят и городские модники.

Тренд на нулевые коснулся и аксессуаров. В коллекциях дизайнеров — огромные очки, закрывающие половину лицаТренд на нулевые коснулся и аксессуаров. В коллекциях дизайнеров — огромные очки, закрывающие половину лица
Тренд на нулевые коснулся и аксессуаров. В коллекциях дизайнеров — огромные очки, закрывающие половину лица. Фото: grazia.ru

Массивные очки

Еще один ретровариант, но уже в стиле 60-х. Сами линзы могут быть разных форм и размеров, но вот оправа должна быть непременно массивной и толстой. Именно такие модели носили аристократы середины прошлого века. Модель ассоциируется с тихой роскошью и «минимализмом богачей».

Еще один трендовый вариант — оправа массивная только в верхней части очков. Снизу линзы обрамлены тонкой оправой либо вовсе без оправы.

Еще один ретровариант, но уже в стиле 60-хЕще один ретровариант, но уже в стиле 60-х
Еще один ретровариант, но уже в стиле 60-х. Фото: grazia.ru

Очки-авиаторы

Нестареющий хит нулевых присутствует в коллекциях всех модных дизайнеров. Очки-авиаторы сами по себе эффектны и самодостаточны, поэтому не нуждаются в модных оправах и декоре. Они отлично сочетаются с другим хитом сезона-2024 — курткой-пилотом.

Нестареющий хит нулевых присутствует в коллекциях всех модных дизайнеров.Нестареющий хит нулевых присутствует в коллекциях всех модных дизайнеров.
Нестареющий хит нулевых присутствует в коллекциях всех модных дизайнеров.. Фото: grazia.ru

Очки-ленноны

Хит винтажного стиля — очки круглой формы. Модель органично смотрится с тонкой серебристой или золотистой оправой, придающей образу изящности и утонченности.

Хит винтажного стиля — очки круглой формыХит винтажного стиля — очки круглой формы
Хит винтажного стиля — очки круглой формы. Фото: fashionapp.ru

Очки необычной формы

Для смелых образов выбираем очки нестандартной формы. Например, обратите внимание на футуристичную модель от Balenciaga — удлиненные кверху очки с металлизированной оправой.

Еще одна трендовая модель сезона-2024 — очки-бабочки. Очень яркая модель и так бросается в глаза, поэтому снабжена тонкой, почти незаметной оправой.

Для смелых образов выбираем очки нестандартной формыДля смелых образов выбираем очки нестандартной формы
Для смелых образов выбираем очки нестандартной формы. Фото: grazia.ru

Спортивные очки

Модель похожа на очки велосипедистов — обтекаемая оправа придает пикантности любому образу. Спортивные очки уже примерили на себя все модные инфлюэнсеры: Рианна, Джиджи Хадид, Ким Кардашьян и даже члены британской королевской семьи.

Модель похожа на очки велосипедистов — обтекаемая оправа придает пикантности любому образуМодель похожа на очки велосипедистов — обтекаемая оправа придает пикантности любому образу
Модель похожа на очки велосипедистов — обтекаемая оправа придает пикантности любому образу. Фото: grazia.ru
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#Екатерина Непомнящая#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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