Какие имиджевые очки в моде — выбираем главный аксессуар сезона-2024

Еще один ретровариант, но уже в стиле 60-х. Сами линзы могут быть разных форм и размеров, но вот оправа должна быть непременно массивной и толстой. Именно такие модели носили аристократы середины прошлого века. Модель ассоциируется с тихой роскошью и «минимализмом богачей».