Мария Куликова предстала в необычном амплуа — в новом сериале актриса сыграет… майора полиции

Зовут героиню Марии Василиса Журавлева, она живет в маленьком провинциальном городке, в котором в один из дней происходит страшное убийство. Горожане, которые практически все знают друг друга, начинают в каждом видеть свирепого убийцу. Но хуже всего то, что следы этой кровавой истории уводят далеко в прошлое и затрагивают судьбы многих семей городка, в том числе и самой Василисы.