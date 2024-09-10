Мария Куликова предстала в необычном амплуа — в новом сериале актриса сыграет… майора полиции

Posted 10 сентября, 11:09
Published 10 сентября, 11:09
Modified 12 сентября, 10:52
Updated 12 сентября, 10:52
В новом сериале «Однажды в Залесье» Мария Куликова сыграет строгую даму — сотрудника полиции в чине майора.
«Обожаю детективы, а в этом сериале я в эпицентре событий. Моя героиня расследует очень страшное дело. Она майор полиции, так что в кадре хожу в форме, мне выдали пистолет. В общем, на этот раз мне достался серьезный персонаж», — говорит Мария Куликова.
Зовут героиню Марии Василиса Журавлева, она живет в маленьком провинциальном городке, в котором в один из дней происходит страшное убийство. Горожане, которые практически все знают друг друга, начинают в каждом видеть свирепого убийцу. Но хуже всего то, что следы этой кровавой истории уводят далеко в прошлое и затрагивают судьбы многих семей городка, в том числе и самой Василисы.
«Это история одного уютного и обаятельного городка, где происходят страшные и загадочные события. Дело возьмется распутывать майор полиции Василиса Журавлева. Это детектив с элементами мелодрамы, потому что все подвиги и все преступления всегда совершаются во имя любви. Все загадки получат свое объяснение в финале. Все окажутся не теми, кем казались», — интригует зрителя режиссер Мария Маханько.
В сериале представлен абсолютно звездный состав: Михаил Пореченков, Дмитрий Миллер, Екатерина Волкова и другие.
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